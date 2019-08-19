川普用經濟制裁作外交手段 成效受質疑

2019-08-19 17:27 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



川普總統上台以來，屢屢對伊朗、北韓等國經濟制裁，這種美國史上罕見的外交手段成效如何也引發討論。美聯社 分享 facebook

川普總統上台以來，屢屢對伊朗、北韓等國經濟制裁，全球2600個人、公司、船隻和飛機在美國列名「黑名單」；這種美國史上罕見的外交手段成效如何也引發討論，美聯社報導說，質疑者多於讚揚者。

除了祭出制裁，川普外交政策另一大「策略」是降低外援金額，但是去年財政部打算退還國庫數十億美元援外預算，就被國會擋住。

專家說，常耍棍棒吝施蘿蔔的外交手腕，反而限縮了美國施展經濟力量的餘地，施壓策略也讓盟邦較不願意與美國合作。

英國屬地的直布羅陀上周不理會美國抗議，決定釋放以違反美國制裁為由留置的伊朗油輪；18日並拒絕美國續押這艘油輪的要求，就是最好的說明。

財政部主管金融情報的官員曼德爾科(Sigal Mandelker)說，制裁措施成效匪淺，由伊朗少了好幾億美元支助中東代理人作亂，可以看出。

贊成經濟制裁的防衛民主基金會執行長杜波維茨(Mark Dubowitz)說，過度使用經濟戰總比過度使用軍事戰省錢；他說，因此美國應該多發動經濟戰，作為解決外交問題的手段。

曼德爾科認為經濟制裁通常無法「完全解決」國安、人權、貪腐問題，必須配合其他手段，才能保護、促進美國利益。

偏偏川普政府遇到中國、俄國等主要對手時，就分不清楚外交目標與純粹的貿易問體之間，美國可以發揮影響力的地方，例如，對俄國干預2016年大選沉默不語，卻對俄國干預烏克蘭等行為，毫不客氣的祭出經濟制裁。

彼得森國際經濟研究所研究員郝夫鮑爾(Gary Haufbauer)說，「川普總統完全把經濟制裁和商業政策搞混了」；他說，「為移民問題制裁墨西哥、瓜地馬拉等國家，或許還行得通，貿易措施對付俄國和中國就行不通了」。

他認為美國制裁對中俄等大國毫無「正面影響」，反而逆轉了全球經濟關係，讓美國喪失領導地位，也讓某些國家趁機坐大。

他指出，亞洲國家針對美國外交，現在都在看中國的臉色，歐洲國家與美國的盟友關係，也被川普的制裁「癖」弱化了。

他說：「美國的貿易政策反而把自己搞得孤立無援。」