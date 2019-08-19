單親媽媽攜女當背包客 紅了#mumsinphotos

2019-08-19 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲單親媽媽艾薇‧法蘿（Evie Farrell）毅然決然拋下工作，帶著存款與6歲大女兒當背包客環遊世界。

和其他家長一樣，法蘿試圖讓自己女兒有最棒的童年。不過對單親媽媽的她來說，將工作和生活做到完美格外困難。

那時候的法蘿已經陷入「必須向朋友證明自己」的惡性循環。她會存錢改裝廚房、添裝游泳池，只為了能和身邊朋友一樣。

某天，她意識到無法再這樣繼續下去，她轉而把存款投向旅遊，毅然決然放下所有一切，帶著女兒艾美當背包客環遊世界。

法蘿一開始很害怕告訴別人旅遊計畫。身邊有朋友支持，但也有人抱懷疑態度，法蘿稱之為「負面的萬一問題」。「萬一妳生病怎麼辦？萬一妳不喜歡怎麼辦？萬一妳回來之後沒辦法找到工作？」

然而，當時的法蘿沒想那麼多，沒有設期限、沒有計畫，她與女兒就這樣出發了。

長達兩年半的旅途剛開始前幾晚她們住在高級飯店裡，當作對自己的犒賞，不過後來幾乎都住背包客旅社。

艾美也很享受其他旅客的陪伴，她從以色列人身上學會魔術、有人教她怎麼摺紙飛機。艾美可以迅速適應不同環境，她也非常非常有自信。法蘿說，「我覺得是旅行給了她這樣的自信心」。

她和女兒在長城紮營、在斯里蘭卡搭火車、在台灣的寺廟祈禱、在婆羅洲看見野生動物。

法蘿有時候也讓艾美規劃旅程，「我們去過中國好幾次，只因為艾美查到一些想去的地方」。

「我認為賦予她權力，同意、認可她想要做的事情及決定很重要」。

不過，法蘿過了一陣子才意識到，很多張照片裡面都沒有她，只有艾美。

她說，「我們很常認為自己負責拍照所以沒在照片裡。事實上，是擔心自己在照片裡不好看，這跟自尊心有關」。

自此，她開始與艾美合照並標記#mumsinphotos，這個標記也因此紅了起來。法蘿表示，這個標記讓孩子以後可以循線找到回憶。

法蘿與女兒在旅遊兩年半後回到家鄉，她發現與女兒的連結性更強。她們預計在存到更多錢後，明年再出發。