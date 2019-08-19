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新史料：昭和天皇對二戰充滿悔意 反軍閥復闢但主修憲

2019-08-19 11:34聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本第一代宮內廳長官田島道治與昭和天皇在二戰後對話紀錄近日曝光，根據其文章記載，昭和天皇對發動戰爭一事充滿悔意，他堅持反對日本重新組織帝國時代的舊軍閥。

NHK取得田島道治所留下與昭和天皇詳細對話紀錄的「拜謁記」，田島是戰後依據新的日本國憲法誕生的第一位宮內廳長官，從1948年起的五年半間，服侍於昭和天皇左右。他一共留下了18本的筆記，詳細紀錄與昭和天皇超過600回、300小時的對話。NHK從田島遺族取得了這份第一手紀錄。

根據這份紀錄，昭和天皇在回顧戰敗時，充滿了後悔，他多次提到軍方「下剋上」擅自行動，後悔沒能夠早點擋下軍部的勢力。文件中提到，昭和天皇有意在1952年5月3日慶祝舊金山和平條約生效、日本恢復獨立的儀式上，向國民表達對戰爭的深深懊悔與決不能讓戰事重演的反省之意。

然而，當時的日本隨著復興的腳步，開始討論昭和天皇退位問題。田島尋求當時的日本首相吉田茂的意見，吉田認為現在談論發動戰爭的責任十分危險，大力反對，並刪除昭和天皇致詞中談及對戰爭反省的章節。昭和天皇雖然對此非常不滿，但最後仍基於憲法定義「象徵天皇」，而遵從了吉田的意見。

吉田刪除的段落在「拜謁記」中完整的保留了下來。昭和天皇提到，增進國民康福、追求親善外交是國家方針，自他攝政以來始終沒有改變的目標，但因形勢所趨，日本與列國交戰而兵敗，招致許多人死去、國土縮小，為人民帶來了不安和艱辛，讓人悔憾至極。每每回顧這段歷史，都讓他悔恨悲痛、寢食難安。這份手稿也是初次紀錄了昭和天皇在日本恢復獨立儀式致詞定稿背後的過程。

「拜謁記」中也記錄了昭和天皇對於隨著東西冷戰升溫，蘇聯可能入侵的威脅所抱持的危機感。昭和天皇敦促田島直接告訴吉田，他對重新武裝和憲法修正案的看法。昭和天皇認為在堅持反對恢復戰前軍隊、軍閥的前提下，修正憲法第九條做為主權國家再武裝有其必要。他提到，沒有警察、醫生的社會是理想國，但生病便需要診治、維護秩序需要警察，雖然讓人遺憾，但軍隊也是不得已的存在。

這是首次發現昭和天皇談及修憲、重新武裝的紀錄。一橋大學特任教授吉田裕表示，當時的首相吉田茂經濟成長優先路線，主張輕軍備也不支持修憲，與昭和天皇看法有很大分歧，這點出乎意料之外。他認為，昭和天皇重視國際政治的殘酷現實，擔憂出現軍事空白，蘇聯的勢力將會介入。當時的時空背景在國際上韓戰爆發，冷戰轉換成一場熱戰；日本國內則出現治安問題與紅色清洗等，事態發展讓人擔憂。

戰爭警察修憲
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