17、70傻傻分不清？納粹保時捷因口齒不清流標
這台德國納粹時代1939年的保時捷Type64，本在拍賣會上預計以超過2000萬美元落槌，卻因叫賣人口齒不清晰，流標了。
這台由斐迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）親手製造的Type64，17日在加州由蘇富比拍賣。叫賣人一開始喊出1300萬美元，不過卻因「13」和「30」英文發音相近，工作人員誤將螢幕顯示價格標成3000萬美元。
叫賣人一路喊到1400萬、1500萬，都沒有發現錯誤，直到1700萬時，叫賣人才發現螢幕上顯示著7000萬，更正過來。
現場民眾噓聲一片，有人隨後走出賣場。
來自南加州的收集家夏格諾斯（Johnny Shaughnessy）表示，「這是一場笑話，蘇富比在剛才失去很多信用」。
這台保時捷Type64最後並沒有賣出，在蘇富比網站上仍顯示「拍賣中」。據報導，可能是沒有達到車主的「保留價」而流標。
這台Type64有些人稱之為「真正」的保時捷，原因是由斐迪南·保時捷本人親手製作。保時捷甚至在車輛完成10年後，將自己的名字加在車子前端。Type64的圓形車頭燈、圓形引擎蓋、圓形車頂，都顯示著早期金龜車設計哲學。
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