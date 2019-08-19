17、70傻傻分不清？納粹保時捷因口齒不清流標

2019-08-19 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



這台德國納粹時代1939年的保時捷Type64，本在拍賣會上預計以超過2000萬美元落槌，卻因叫賣人口齒不清晰，流標了。

這台由斐迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）親手製造的Type64，17日在加州由蘇富比拍賣。叫賣人一開始喊出1300萬美元，不過卻因「13」和「30」英文發音相近，工作人員誤將螢幕顯示價格標成3000萬美元。

叫賣人一路喊到1400萬、1500萬，都沒有發現錯誤，直到1700萬時，叫賣人才發現螢幕上顯示著7000萬，更正過來。

現場民眾噓聲一片，有人隨後走出賣場。

來自南加州的收集家夏格諾斯（Johnny Shaughnessy）表示，「這是一場笑話，蘇富比在剛才失去很多信用」。

這台保時捷Type64最後並沒有賣出，在蘇富比網站上仍顯示「拍賣中」。據報導，可能是沒有達到車主的「保留價」而流標。