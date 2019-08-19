美制裁施壓 伊朗外長8月下旬出訪尋求友好國日本支持

2019-08-19 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



伊朗外長Zarif預計本月下旬訪問日本，雙方將對美伊對立導致原油運輸大動脈荷莫茲海峽不穩局勢展開磋商。

NHK等報導，Zarif將出訪亞洲多國，預計最後一站訪問日本，除拜會日本外務大臣河野太郎，伊朗方面提出希望會見日本首相安倍晉三。兩國已對其訪日行程展開最終協調。

相關分析指出，儘管美方加大施壓，伊朗仍可能在下個月起強化執行濃縮鈾，伊朗有意藉這次出訪試探日方反應；對美國以保護荷莫茲海峽航行船舶為由，主導籌組聯軍，伊朗可能再次向日方傳達反對之意。

伊朗日前已表態，荷莫茲海峽及波斯灣的安全由伊朗及近鄰諸國負責確保，不需要區域外國家參與；並過外交渠道告知日、韓、英、法、德等國，此舉無助緩解緊張局勢，伊朗不歡迎，籲各國不要參加。

此外，伊朗不滿美國單方面經濟制裁，認為遵守核協議卻未能得到經濟利益，如果情況沒有改善，將於9月開始加強執行鈾濃縮。此舉預料將引起國際社會反彈，伊朗可能也有意在此次訪日中，探尋傳統友好國家日本的態度。

Zarif曾於6月訪問日本，日本、伊朗本月17日甫在伊朗德黑蘭舉行次長級磋商；9月聯合國大會時，安倍與伊朗總統魯哈尼也將在紐約會談。