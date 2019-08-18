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喜事變喪事！阿富汗婚禮爆炸釀63死 男方賓客死傷慘重

2019-08-18 23:10聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

阿富汗首都喀布爾一場婚禮日慘遭自殺炸彈客攻擊，造成至少63人喪生以及逾180人受傷，受害者包括婦孺，是該國今年死傷最慘重的攻擊，極端組織「伊斯蘭國」（IS）當地分支18日出面承認犯案。

英國廣播公司（BBC）報導，目擊者表示，一名自殺炸彈客在婚禮進行期間引爆了炸彈。爆炸發生在當地時間晚上10時40分（台灣時間18日凌晨2時10分）左右，地點在喀布爾西部一處主要為什葉派穆斯林居住的地區。

社群媒體上的照片顯示，婚禮禮堂內到處都是被炸翻的桌椅與屍體。阿富汗的婚禮常有多達數百名賓客參加，他們聚集在大禮堂內，男性不跟婦孺坐在一起。

事發時人在女方接待區的法漢向法新社表示，他聽見男方接待區傳來巨大爆炸聲響，「每個人都往外跑，邊哭邊叫。禮堂內滿是濃煙，大概持續廿分鐘，在男方區的人非死即傷」。

新郎米爾瓦斯告訴當地電視台說：「我的家人和新娘均感到震驚，他們甚至連話都說不出來。我的新娘暈倒了。我失去了我的兄弟、朋友與親人。我再也見不到幸福了。」婚禮服務生沙阿也說，爆炸發生後，「所有人都在跑。我們的幾個服務生也被炸死或受傷」。

阿富汗總統甘尼推文強烈譴責這起攻擊「野蠻」。

阿富汗激進組織神學士在案發後立即否認犯案。神學士發言人穆賈希德稱該組織「強烈譴責」這次事件，並說「這種蓄意殘殺婦女和兒童的行為是不正當的」。

伊斯蘭國18日在旗下網站貼出聲明說，一名巴基斯坦聖戰士鎖定了喀布爾一場大型什葉派集會發起攻擊，並聲稱在這起自殺炸彈案發生後還引爆一枚汽車炸彈，但阿富汗官員尚未證實此事。該極端組織過去多次承認犯下對什葉派進行的攻擊。

神學士與伊斯蘭國同屬遜尼派穆斯林組織，都經常攻擊阿富汗與巴基斯坦境內的什葉派少數民族哈扎拉人。

這起爆炸事件發生在喀布爾警局爆炸案後10天，當時神學士承認發動攻擊。

工作人員在18日檢查爆炸後的大禮堂內部。路透
工作人員在18日檢查爆炸後的大禮堂內部。路透
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阿富汗伊斯蘭國炸彈
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