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蘇丹告別內政動盪 為民主鋪路有共識

2019-08-18 15:44台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

蘇丹軍方與反對派終於簽署權力分享協議，讓人民期盼走向文人執政、民主選舉。(pho...
蘇丹軍方與反對派終於簽署權力分享協議，讓人民期盼走向文人執政、民主選舉。(photo by Wikimedia)
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繼4日簽下憲法宣言後，蘇丹軍方與反對派、人民代表18日終於簽妥權力分享協議，象徵獨裁政治將告終，該國人民群聚在新改名的自由廣場狂歡慶賀！隨著臨時政府執掌政局近3個月後，蘇丹軍方與反對派都擔心政治緊張恐導致內戰，加速談判進展，雙方敲定在新總統大選前的3年內，過渡政府理事會與臨時議會的組成，等於是為民主普選鋪路。

簽訂里程碑協議

蘇丹已歷經長達8個多月的動盪，一開始的示威是想拉下萬年獨裁者巴席爾，4月巴席爾遭軍方罷黜後，示威目標又轉往過渡軍事委員會（TMC），擔心沒有透過權力制衡的他們會變成「走了一隻虎、來了一匹狼」的獨裁政治，反對派才會轉向示威施壓，與他們談權力分享。

根據《坎培拉時報》報導，TMC繼4日與反對派的自由與變革力量（FFC）共同簽署憲法宣言後，出自於擔心持續增長的政治緊張與民眾對自由的渴望會讓示威失去控制，雙方加快談話進展，終於在17日晚間達成共識，敲定這3年內的過渡政府組成，簽署權力分享協議。

雙方簽署的權力分享協議被外媒用「里程碑」來形容，因為這協議確立未來總統大選，以及在大選前3年的共治細節，被視為是獨裁過渡到文人執政的轉捩點協議。這個協議確立了11人的行政單位（過渡政府理事會），TMC的軍方人士與人民代表各佔5人，最後一人由雙方認可的文職人員出任，在行政方面完成制衡。

蘇丹難關仍多

更重要的是，這份協議包含此前雙方談不攏的議會組成與確切的總統大選時間，協議中的過渡政府議會有了雛形，大約會是300人組成，總統大選則是在3年後舉行，不過，目前行政單位的方向只談了前39個月，已知的是TMC推派的人領導前21個月，後面18個月由FFC接手，達到行政權力輪替，以防雙頭馬車。

據《路透社》報導，雖然看似克服了內政危機，但蘇丹新的過渡政府仍將面對不少挑戰，包含外匯短缺所導致的經濟危機，該國目前缺燃料、缺現有資金、更缺民生糧食。外媒認為，蘇丹要改變背著巨大債務與恐怖主義國家的既定印象，還有很長一段路要走。

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