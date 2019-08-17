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阿根廷別再為誰哭泣? 費南德茲不可思議的再起

2019-08-17 23:33聯合報 記者張佑生╱即時報導

阿根廷總統費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner） 的兩屆任期在2015年任滿時，阿根廷宛如正式告別一個時代。浮誇華麗、高度爭議，她是過去80年主宰阿根廷國家發展的裴隆主義的縮影：政府干預經濟發展、強烈的國家民族主義，一切隨著她下台而謝幕。

她的繼任者馬克里企業家出身，主打穩健的中間偏右路線，不僅在個人風格上刻意跟費南德茲南轅北轍，更致力於終結費南德茲的治理模式，矢言以市場導向的政策讓阿根廷的經濟和國營事業現代化，進而打造「零貧窮」的社會。

下台後的費南德茲陸續遭到收賄、侵吞公款和洗錢等11項罪名起訴，若非參議員的身分讓她有免於被逮捕的特權，恐怕早就身陷囹圄。

宣判她政治死刑，話別說得太早。因為現在，她正展開令人不可思議的東山再起行動。

66歲的費南德茲，今年五月宣布推舉亡夫基希納的總統幕僚長，同姓的費南德茲為總統候選人，自己擔任副手，投入十月大選的時候，阿根廷政壇普遍的反應是訝異與懷疑。

本月11日的初選，費南德茲這組的得票率遠勝馬克里15個百分點，專家幾乎一致認為，馬克里無力回天，江山注定易手。

願意屈居副手，因為費南德茲認識到自己雖然擁有堅強的基本盤，但討厭自己的人也不少，不妨退居二線。阿根廷許多人都相信，真正發號施令的人是她。

這也是馬克里將主要矛頭指向她的主因。馬克里上任後，一直將阿根廷的經濟困境歸咎於費南德茲的兩屆及其亡夫基希納的一屆，夫婦共三屆總統的貽害。馬克里疾呼：「不能讓費南德茲和其同路人復辟，否則阿根廷會再度讓世人唾棄。」

二○○一年，阿根廷發生金融危機，九百五十億美元違約外債面臨一系列訴訟，導致在國際信貸市場完全失去融資能力。費南德茲的丈夫基希納靠民怨在二○○三年當選總統，夫妻倆當了三屆十二年總統，一面帶領阿根廷經濟走上復甦之路，一面被控美化通膨率數據，蓄意隱藏國家財政未爆彈。

阿根廷如何才能停止哭泣？擺在選民面前的是兩種選擇：對於費南德茲的官司纏身視為政治迫害，投票還她公道？還是相信馬克里的經改陣痛只是暫時，應該再給他4年？10月27日的總統大選首輪投票，便知分曉。

阿根廷現任總統馬克里。路透
阿根廷現任總統馬克里。路透
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阿根廷前總統費南德茲。法新社
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