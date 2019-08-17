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澳洲總理莫里森拒絕承諾減碳 遭17國圍剿

2019-08-17 14:51世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合16日電

一年一度的「太平洋島國論壇」（PIF）峰會16日閉幕，卻是在與會國領袖落淚、爭吵與咆哮中結束。17個太平洋島國領袖批評澳洲不願作出減少燃煤承諾，讓峰會共同聲明淪為灌水的形式喊話，卻想干預島國收受中國援助，降低北京的區域影響力；澳洲則稱，減碳必須以不傷經濟為前提。

本屆太平洋島國論壇於吐瓦魯舉行，經過12小時緊繃的談判，16日凌晨發表共同宣言及公報。但是吐瓦魯總統索本嘉表示，這份宣言不符原先預期。他形容現場氣氛指出：「領袖和其他與會人員嚴肅爭論，甚至咆哮及哭泣。我認為，我們本來可以為人民做得更多。」

東加總理薄熙華在12小時的馬拉松談判落淚，顯示氣候議題對於首當其衝的低海拔島國至關重要，甚至可能重組區域外交關係。

無具體措施 宣言淪灌水

峰會共同宣言提及氣候危機，重彈老調指出，全球暖化是衝擊太平洋島國的最嚴重威脅，卻未提及任何具體措施，更沒有規範停止燃煤發電。斐濟總理巴依尼馬拉馬說：「我們是面臨在海中消失風險的國家，但很不幸的是，我們在公報中將就於現狀。」

紐西蘭總理阿爾登早前也表示，澳洲必須提出更具體的減碳政策，她表示與會領袖並沒有充裕的時間討論共同宣言的內容。

澳洲因減碳問題被另17個與會國圍剿，索本嘉直指澳洲總理莫里森是宣言灌水的幕後黑手，他說：「我和史考特（莫里森）在會談中激烈交鋒，我說『你在意的是拯救你們澳洲的經濟，但我在乎的是拯救我們吐瓦魯的民眾。』」

向來支持燃煤產業且質疑氣候變遷的莫里森，因為把昆士蘭礦場開發計畫包裝成增加就業機會，成為他今年5月贏得大選的助力之一。莫里森否認和其他島國有歧見會破壞澳洲的「走近太平洋」（Pacific step-up）政策，這項戰略政策目的在加強印度太平洋地區夥伴國家的接觸，阻擋中國可能在太平洋島國建立軍事基地的野心。

薩摩亞總理馬利雷哥說，沒道理拒絕其他國家的慷慨援助，「他們（澳洲和盟國）的敵人不見得是我們的敵人。」

東加總理薄熙華(右二)一度因澳洲總理莫里森(右一)態度強硬而落淚。 (歐新社)
東加總理薄熙華(右二)一度因澳洲總理莫里森(右一)態度強硬而落淚。 (歐新社)
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澳洲吐瓦魯減碳
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