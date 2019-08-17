美覬覦已久 全球最大島身價幾何？

2019-08-17 13:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



房地產業出身的川普總統想把格陵蘭買下來，遭到冷嘲熱諷，其實美國對這個全球最大島嶼覬覦已久，1946年就想用1億元的黃金向丹麥收購。

不過美國當時沒有花錢，就獲得它真正想要的東西：使用格陵蘭的軍事基地。

川普想買格陵蘭，讓一些盟國感到關切，因為它們從來摸不清川普講的哪些話可以一笑置之，尤其格陵蘭戰略地位非同小可。川普究竟是為國家籌謀，還是為自己的川普組織布局也不清楚。

專家學者都認為美國要買格陵蘭是癡人說夢，不過自稱談判高手、宣稱「什麼東西都有價碼」的川普突發奇想，使「格陵蘭價碼」引起網路熱搜。

這類估計當然非常主觀，也難免錯得離譜。

「華盛頓郵報」報導，要回答這個問題，有個辦法就是借用房地產業的做法，參考類似交易。美國1867年向俄國購買阿拉斯加就可供參考。

阿拉斯加面積58萬6412平方哩，格陵蘭為83萬6000平方哩。兩者氣候類似，人口密度相去不遠，也都有豐富的石油蘊藏。

美國當年以720萬元買下阿拉斯加，大約相當於現在的1億3000萬元。由於格陵蘭面積約為阿拉斯加的1.5倍，價碼得加個五成，因此約值1億9500萬元。

報導說，就算2億元好了，這個價碼也實在便宜得不像話，還比不上現在一些豪宅的價位。因此，再借用另一種房地產原則：同一產業上次交易的價碼。

格陵蘭已很久沒有上市，不過這並不表示沒有買主問津。美國1946年出的1億元黃金價碼，相當於現在的大約14億元。

這還是太便宜。再換用經濟產值來算。如把格陵蘭當成史坦普500大企業看待，其價值大約是425億元。但是，史坦普500的平均市盈率約為20.1，亞馬遜市盈率卻曾高達847。石油和礦物蘊藏豐富的格陵蘭，前景可能不輸亞馬遜，其價碼也應達到1.7兆元。這個金額確實不小，卻只比川普2017年的減稅總值多出一點點。

但是，格陵蘭已表明它是非賣品。