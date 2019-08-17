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格陵蘭拒售 丹麥政壇諷川普欲購是「愚人節笑話」

2019-08-17 13:36世界日報 編譯劉煥彥／綜合16日電

川普總統傳出有意買下格陵蘭(Greenland)後，格陵蘭與丹麥幾乎一面倒反對及嘲諷，格陵蘭政府挑明了說「我們歡迎大家來做生意，但(格陵蘭)不出售」；前丹麥總理拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)也發推文說：「這一定是個愚人節笑話」。

英國廣播公司(BBC)與有線電視新聞網(CNN)報導，繼「華爾街日報」15日報導，川普總統多次與幕僚討論向丹麥洽購格陵蘭後，格陵蘭自治政府外交部16日發聲明說：「格陵蘭富含珍貴的資源，例如礦物、純水、冰、漁獲、海鮮、再生能源，也是探險旅遊的新境地。我們開放大家來做生意，但我們不賣。」

格陵蘭政府總理基爾森(Kim Kielsen)也表示，格陵蘭不會賣給任何人，但我們願意與其他國家合作往來，包括美國在內。

格陵蘭國會議員拉森(Aaja Chemnitz Larsen)則發推文說，「川普想買格陵蘭，不用了，謝謝！」並提到格陵蘭與丹麥進一步提升公平合作關係，才是應該走的道路。

格陵蘭報紙Sermitsiaq總編輯克瑞拉普(Poul Krarup)提到，他無法相信川普的說法，「格陵蘭是在丹麥王國的獨立地區，外界必須尊重現狀。我們希望與美國合作，這點毫無疑問，但我們會決定誰是朋友」。

值得注意的是，今年6月才上台的現任丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)，尚未回應這項報導，她預定本周末訪問格陵蘭，並曾提到「非常期望」這次行程。

川普則預定9月訪問丹麥，會見佛瑞德里克森及格陵蘭總理基爾森，目前尚無跡象顯示議程將納入美國擬購買格陵蘭島。

格陵蘭由於其戰略位置和礦產資源，獲得中國、俄羅斯和美國等世界強權關注；美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)曾表示，除了俄羅斯在北極的動作積極，美國也必須注意中國在北極的動態。

川普總統放話說，美國欲購格陵蘭島，被丹麥政壇當成笑談。 (路透)
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格陵蘭近北極，天寒地凍，圖中浮在海上的冰山，體積巨大。 (路透)
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