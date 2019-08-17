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雅加達快沉了…印尼擬遷都

2019-08-17 00:10聯合報 編譯羅方妤／綜合外電報導

印尼首都雅加達正在下沉，一名男子行經北區一座沉沒在水中的廢棄清真寺。 （法新社）
印尼首都雅加達正在下沉，一名男子行經北區一座沉沒在水中的廢棄清真寺。 （法新社）
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印尼總統佐科威在十六日紀念獨立七十四周年的年度國情咨文中，呼籲民眾支持將首都遷離太擁擠、正在下沉且受汙染的雅加達，改在婆羅洲島的加里曼丹建立新都。

佐科威在獨立日前夕告訴國會議員和高階官員，首都不僅是國家認同象徵，也是進步的代表。

他說：「我請求全體印尼民眾的祝福和支持，將我們的首都遷至婆羅洲。這是為了實現平等和經濟正義，為了印尼的前景。」

遷都討論 已數十年

印尼討論在婆羅洲島上建立新都已有數十年。佐科威今年四月批准將首都遷離爪哇島雅加達的計畫，使遷都一事終於往前邁了一小步。爪哇島是印尼人口最多的島嶼。

佐科威沒有指名新都的確切地點，但婆羅洲島東加里曼丹省的丘陵地區經常被傳是新都可能地點。

由於抽取地下水不受控制，雅加達容易發生洪患且迅速下沉。該城市是典型的亞洲巨型都市，城市功能已經失調，造成河川大規模汙染和汙染供應城市的地下水。據估計，交通壅塞造成的經濟損失每年可達六十五億美元。

改善東南亞最大經濟體基礎設施不足是佐科威的政策，這幫他在今年四月總統大選贏得連任。佐科威接受美聯社採訪時，重申想要建立新都，並提議新都應在爪哇島外。爪哇島聚集全國人口百分之五十七，印尼有近二點七億人。

政經分離 蘊涵商機

他說：「我們想區分首都功能，政治中心自雅加達分離，而雅加達就作為商業和經濟中心。我們不想要財富只存在於爪哇島，也想要財富在爪哇島以外的地方產生。」

建立新都 耗資天價

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印尼國家發展規劃部部長班邦表示，建立新都將需要三萬至四萬公頃的土地和一百五十萬人口。遷都至比較安全且人口較不稠密的地區將耗資高達三百三十億美元。

遷都費用包括大約一百五十萬公務員的住房，預期二○二四年開始搬遷。

官員表示，新都要具備許多條件。它必須位於印尼中心，自然災害發生風險也應低於其他地區。印尼擁有超過一萬七千座群島，東西端橫跨五千公里，且時常受地震、洪水和火山噴發侵襲。

印尼並非第一個遷都的東南亞國家。緬甸軍政府二○○五年將首都突然從仰光遷至距其三百廿公里的偏遠山區奈比多。馬來西亞聯邦政府行政機構一九九九年從吉隆坡搬遷至布城，分散吉隆坡的擁擠。

印尼雅加達
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