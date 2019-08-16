影／北極已非淨土 1公升雪竟含上萬顆塑膠微粒

2019-08-16 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



北極向來被視為人間的最後淨土，如今卻也難逃塑膠微粒的汙染。歐美研究團隊近來卻在極地採集發現，雪中含有大量塑膠微粒，認為這些微粒不只存在海洋，還會透過空氣廣泛散播並隨著下雪掉落。

其中一份研究刊登在最新一期《科學進展》期刊，德國-瑞士研究團隊的科學家在德國、瑞士、挪威極圈等地採集冰雪來檢驗，證實這些樣本都含有高濃度的塑膠微粒。

這當中，濃度最高的來自德國巴伐利亞的農業地區，每公升含有高達154000個塑膠微粒，但是在人煙稀少的挪威極圈冷岸群島（Svalbard islands）樣本中，每公升也含有14400個塑膠微粒。

雖然許多粒子體積太小，幾乎無法查出來源，仍可發現主要成分是植物纖維和動物毛皮等自然物質，另外還有塑膠微粒，以及一些來自橡膠輪胎、亮光漆、油漆與合成纖維的人造物質碎片。

團隊首席科學家貝格曼博士（Dr Melanie Bergmann）表示：「很明顯，雪中的塑膠微粒多半來自於空氣。」

另一項由美國團隊進行的研究更加強了「空氣散播塑膠微粒」的觀點。科學家前進加拿大北極圈，調查蘭開斯特海峽的封閉水域，原本以為這裡相對地免於塑膠汙染，結果卻仍在冰中發現這些物質。

他們在四個不同地點鑽取18條冰芯，每條長度達兩公尺，當中明顯可見，有各種大小形狀的塑膠粒子及絲狀物。