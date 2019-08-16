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加拿大女子化身變裝國王 挑戰刻板印象

2019-08-16 14:48聯合報 記者工讀生╱即時報導

梅勒蒂・盧索白天是一名演員，但到了晚上，這名33歲加拿大女子會將自己裝扮成男人----以變裝國王的模樣，在蒙特婁餐廳秀登台表演。

變裝演出不僅是一種藝術表達，也是盧索和其他人的政治宣言，他們渴望脫離名氣較大的變裝女王的巨大陰影。

法新社報導，盧索扮演的是「搖滾畢爾」(Rock Biere)，變裝需花上兩個半小時。她笑著說：「就像是抹去女性的一面，創造出這個男子漢。」

當變裝皇后因為電視節目《魯保羅變裝皇后秀》進入主流視野，變裝國王卻仍鮮為人知。

根據加拿大資深變裝國王查莉・迪維歐，在魁北克省，他們的人數一隻手就數得完。

迪維歐說，在蒙特婁的酒吧，定期演出的變裝國王僅有四人，遠不如變裝皇后大約80人。

盧索去年開始扮搖滾比爾之前，經營一家咖啡店，並在自己的劇團擔任女演員。

她笑著說，最初，她對表演並無興趣，但受女友「逼迫」。

這名女演員說：「對於挑戰男角的女子來說，其中當然有政治因素。女人竟敢表現出強勢性別的舉止，有點危險。」

盧索承認，她必須克服自己的恐懼，才能踏入變裝世界。她擔心觀眾和親友會批判她，也煩惱自己變成「寄身男人世界的女孩」。

通常在同志酒吧演出的變裝表演，是由變裝皇后（向來男扮女）主導。

里斯說，變裝國王有時呈現較脆弱或自卑的男子性格，那樣能夠觸動主要是同志的觀眾群。

梅勒蒂・盧索（左）女扮男裝（右）。法新社
梅勒蒂・盧索（左）女扮男裝（右）。法新社
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加拿大同志女王

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