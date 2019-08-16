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影／俄客機起飛遇鳥擊 機長「奇蹟迫降」被封英雄

2019-08-16 12:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

俄羅斯烏拉爾航空一架客機，15日因鳥擊而緊急迫降在莫斯科附近的一座玉米田。機師在飛機引擎失靈、起降輪收起的狀況下成功迫降，雖然導致74名乘客受傷，但成功避免了更大的死傷，事後被俄國上下封為英雄。

烏拉爾航空編號U6178的空巴321客機，當時載有超過230名乘客與機組員，正從莫斯科前往克里米亞自治區，卻在起飛後不久就撞上一群海鷗，導致引擎失靈。

41歲的機長尤蘇波夫（Damir Yusupov）說，左右兩側引擎先後故障，儘管他與副機師盡了一切努力，飛機還是持續向下。了解到時間緊迫，他們立即決定迫降。當時飛機引擎無法運作，起降輪也收著，兩人在距離茹科夫斯基國際機場約一公里遠的地方找到一塊玉米田，成功以機腹硬著陸。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，乘客隨後被疏散，有74人需要後續治療，其中包括19名孩童，目前仍有一人在醫院。一位乘客表示，雖然腿受傷，但總比變成躺在地上的屍體要好，並稱讚機長的表現非常優秀。

俄國媒體將此次迫降稱為「奇蹟」。克里姆林宮也大讚操作迫降的機師是「拯救人民性命」的英雄，發言人說，機師很快就會獲頒國家勳章。

一名航空雜誌編輯表示：「機師表現精彩，因為鳥擊當時的班機高度很低，幾乎完全喪失引擎動力，機師必須眼觀四面，尋找降落的開放空間，他們也辦到了。」

尤蘇波夫透露，迫降後，他先確認機上人員都平安疏散，接著繞著飛機殘骸檢視外部損傷，確認安全後，便爬回駕駛艙打電話向妻子報平安。他向媒體表示「不覺得自己英雄」，「只是做好必要工作：保護飛機、乘客，及機組員」。

烏拉爾航空表示，此機迫降後已嚴重毀損，日後不會再執行飛航任務，官方已經開始著手調查失事。

俄羅斯烏拉爾航空一架客機，15日因鳥擊而緊急迫降在莫斯科附近的一座玉米田。41歲...
俄羅斯烏拉爾航空一架客機，15日因鳥擊而緊急迫降在莫斯科附近的一座玉米田。41歲的機長尤蘇波夫（左上）在飛機引擎失靈、起降輪收起的狀況下成功迫降，雖然導致74名乘客受傷，但成功避免了更大的死傷，事後被俄國上下封為英雄。美聯社
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機師俄羅斯莫斯科

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