李嘉誠登廣告同日 法國蜘蛛人爬李嘉誠集團總部

香港最近因反送中陷入緊張氣氛,香港首富李嘉誠今天以「香港市民」身分,在多家香港媒體刊登廣告聲明。聲明中寫道,「以愛之義止息怒憤」、「愛中國.愛香港.愛自己」等字樣,呼籲停止香港暴力。

法國蜘蛛人羅伯特(Alain Robert)也在今天爬上李嘉誠位於中環的長江集團中心,並在大樓外牆掛上印有中國大陸、香港旗幟的布條,旗幟下方印有兩人握手圖樣,試圖喚醒香港的和平、促使官民對話。

在攀爬之前,羅伯特發表聲明表示,希望他的行動能降低香港的火氣,或許讓大家微笑。

57歲的羅伯特有40多年的徒手攀爬大樓經驗,他先前曾多次在香港爬大樓,包括長江集團中心。羅伯特去年8月2日被香港法庭下令一年內不得在香港犯法,包括攀爬大樓。他當時開玩笑說,他可以在禁令下達後第366天,再度返港爬大樓。

今年1月,羅伯特攀爬馬尼拉一棟47層樓大樓而被逮捕。

Currently a free climber on the side of the Cheung Kong Centre building in Hong Kong. Large flag erected. Firefighters and cops on the scene. @tictoc pic.twitter.com/9bUCYa2nnv