北韓又射兩枚不明飛行物 罵文在寅厚顏無恥別想坐下談

2019-08-16 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



韓聯社報導，根據南韓聯合參謀本部（JCS），北韓今天（16日）向日本海（南韓稱為東海）發射兩枚不明飛行物。在此之前，北韓近幾周多次進行短程彈道飛彈試射。

北韓稍早表示，無意再度和南韓坐下來談。平壤聲稱，南韓期待在與美軍結束聯合演習後，兩韓能重新舉行會談是「妄想」。