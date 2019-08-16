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北韓又射兩枚不明飛行物 罵文在寅厚顏無恥別想坐下談

2019-08-16 08:10聯合報 記者季晶晶╱即時報導

韓聯社報導，根據南韓聯合參謀本部（JCS），北韓今天（16日）向日本海（南韓稱為東海）發射兩枚不明飛行物。在此之前，北韓近幾周多次進行短程彈道飛彈試射。

北韓稍早表示，無意再度和南韓坐下來談。平壤聲稱，南韓期待在與美軍結束聯合演習後，兩韓能重新舉行會談是「妄想」。

北韓的祖國和平統一委員會發言人發表聲明，稱南韓總統文在寅為「罕見的厚顏無恥傢伙」，痛斥他15日慶祝光復日的演講「一派胡言又沒有腦袋」。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部報導，北韓16日再度發射兩枚不明飛行物。圖為北韓提供8...
韓聯社引述南韓聯合參謀本部報導，北韓16日再度發射兩枚不明飛行物。圖為北韓提供8月10日發射短程彈道飛彈的照片。美聯社
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南韓北韓彈道飛彈

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