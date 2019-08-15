擊落敘利亞空軍 禍首：沙姆解放組織

2019-08-15 17:42 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



敘利亞傳出軍機被反叛軍擊落，並指出沙姆解放組織是指使者。（Photo on Youtube影片截圖） 分享 facebook

敘利亞的軍機14日傳在伊德利卜的汗謝洪被反抗軍擊落！人權組織表示，飛行員遭沙姆解放組織挾持，而伊德利卜近日的連續事件造成多人流離失所，甚至喪失性命。沙姆解放組織去年就已奪取敘利亞內部20多個城鎮，是敘利亞官方迫切需要解決的難題。

據《英國廣播公司》報導，敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞軍機14日在伊德利卜的汗謝洪（敘利亞西北部）遭反抗軍擊落，軍機飛行員已被聖戰士團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham ）挾持，但不確定飛行員是否有機會被釋放。敘利亞當地新聞機構指出，這架軍機是被地對空飛彈炸毀，而軍機原先的目的是「銷毀征服沙姆陣線的總部。」

伊德利卜長期動盪不安

根據《半島電視台》報導，伊德利卜近150萬的居民已因內戰流離失索，500名敘利亞人民也因此喪失性命，但敘利亞總統阿薩德已在俄羅斯的幫助下，收復軍事位置較重要的領土。

《半島電視台》也指出，汗謝洪自2014年就落入反抗軍手中，2018年政府軍為了收復領地使用化學武器，造成超過40名反對派人士喪命。川普也表示，會發射導彈作為回應，俄羅斯則認為西方媒體渲染此事件，影響俄羅斯與敘利亞的關係。

沙姆解放組織

沙姆解放組織由蓋達組織中的分支努斯拉陣線演變而成，組織內部也實施伊斯蘭教法，組織領袖約拉尼募集聖戰成員，號召取回自己的領土。沙姆解放組織在去年便拿下敘利亞的伊德利卜等20幾個城鎮，目前仍是讓敘利亞政府極為頭痛的組織。

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