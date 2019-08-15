俄國客機遇鳥擊迫降莫斯科市郊玉米田 23人傷

2019-08-15 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



俄羅斯烏拉爾（Ural）航空一架空巴A321客機，15日上午預定由莫斯科的舒夫科斯基機場飛往克里米亞的辛菲洛普，不料才起飛就遭遇鳥擊，飛機迫降莫斯科市郊的玉米田，機上乘客和機組員共233人，其中23人受傷。

一名乘客告訴俄羅斯國營電視台：「起飛後大概五秒鐘，飛機右側的燈就開始閃爍，還飄出燒焦味。飛機迫降後大家急忙逃出去。」