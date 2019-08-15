分離派不撤免談 葉門政府態度強硬

2019-08-15 14:12 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



葉門聯軍內鬨，政府表示不撤退免談！原一起打擊葉門境內「青年運動」反抗軍的聯軍於8日起內鬨，聯軍當中由阿拉伯聯合大公國領導的分離派控制了葉門臨時政府所位於的亞丁。一位葉門高官於14日聲明，這些分離派份子必須先撤出亞丁，受國際承認的葉門政府才會與他們進行談話。

事件背景

根據《半島電視台》報導，自2014年由伊朗支持的「青年運動」奪下葉門首都沙那以來，受國際社會普遍認同的哈迪政權便一直以亞丁城為臨時首都。葉門南方的分離主義軍（STC），由阿拉伯聯合大公國支持，於上週奪下哈迪政權在亞丁城的臨時總統府和軍營。

阿拉伯聯合大公國呼應了沙國要求其與葉門政府進行對話的呼籲，卻並未讓分離主義份子交出對亞丁的控制權。內鬨的結果造成原本青年運動的勢力、分離派份子、葉門政府三雄鼎立的狀態，讓葉門情勢相當混亂。

撤軍否則免談

根據《紐約時報》報導，葉門外交部副部長穆罕默德˙阿卜杜拉˙哈德拉米表示，阿聯所掌控的分離主義份子，必須承諾完全撤出強行占領的區域，一位葉門高官也在推特發文表示，只有分離主義份子撤出亞丁，才願意進行談話。

相關人士透露，分離主義份子已表示願意進行談話，但仍未表明願意撤軍。自從2014年葉門爆發內戰以來，已有成千上萬的百姓與戰士喪生，也有8萬5000多名孩童飢餓而死。

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