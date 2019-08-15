義大利聯合政府瀕臨崩盤！82歲前總理逮到機會想東山再起

2019-08-15 13:29 世界日報 編譯中心╱綜合14日電



義大利聯合政府瀕臨崩盤，給了八年前狼狽下台的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）東山再起的良機，義大利媒體報導，82歲的老貝正在和主張提前大選的副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）密商。此外，14日適逢熱那亞（Genoa）高架橋崩塌事故周年紀念，義大利這場政治危機的關鍵人物們也都會出席紀念活動。

老貝的「義大利力量黨」約有7%得票率，有助於薩爾維尼在10月大選投票取得國會過半席次，進而組閣擔任總理。現在是歐洲議會議員的老貝，可能被薩爾維尼指派為駐歐盟大使。

斷橋事故周年 關鍵人物都來了

另外，斷橋事故紀念活動將在事發地附近舉行。莫蘭迪（Morandi）高架橋其中一段去年8月14日上午11時36分突然崩塌，數十輛汽車和數輛卡車墜落下方鐵道，奪走43條人命。

熱那亞市長布齊在活動前表示：「在此邀請所有熱那亞市民參加典禮，悼念莫蘭迪橋事件罹難者。在此也請無法出席者於上午11時36分就地默哀一分鐘。」

義大利近日面臨政府可能垮台的處境，這場政治劇的關鍵人物，包括薩爾維尼、前執政聯盟夥伴五星運動黨魁迪馬尤，以及總統馬達雷拉和總理孔蒂都會出席紀念活動。

聯盟黨與五星運動兩大民粹黨派的聯合政府上路僅14個月，但雙方關係一直不睦，近來因為造價高達數十億歐元的高鐵建設正式翻臉。