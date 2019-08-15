香港鎮壓示威者子彈配備 美企仍照賣

2019-08-15 13:22 聯合晚報 記者顏伶如／綜合報導



香港鎮暴警察（見圖）使用的ALS 1202型號橡膠子彈來自美國廠商。 美聯社 分享 facebook

香港示威群眾被警察打到流血的新聞照片曝光後，英國宣布在相關人權問題改善之前，將暫停銷售軍需品、鎮暴配備給香港警方，但美國身為另一個銷售非致命武器到香港的主要供應者，到目前為止卻沒有任何宣示。

對於兩家銷售鎮暴部隊配備及非致命武器的佛州廠商來說，美國政府沒有對香港宣布禁令，意味著生意更加興隆。

佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）廠商Safariland旗下的「防衛科技」(Defense Technology)品牌，銷售產品包括非致命武器和鎮暴部隊配備。帕西姆防禦公司（Pacem Defense Corporation）旗下的AMTEC Less-Lethal（縮寫ALS）品牌，總部則位於佛州派瑞（Perry），銷售商品也與「防衛科技」類似。

根據媒體報導，這兩家廠商的產品都被香港警察用來對付抗議群眾。不過，兩家廠商面對媒體詢問時，均沒有回應。

香港鎮暴警察使用的ALS 1202型號橡膠子彈。 圖／翻攝自ALS官網 分享 facebook

最近幾周在網路流傳的新聞照片，以及香港抗議群眾拍攝後上傳網路的照片，都可以看到印有這兩家佛州廠商品牌的海綿子彈與橡膠子彈。

據媒體報導，香港鎮暴警察使用的是ALS的1202型號橡膠子彈，這種由塑膠、橡膠製成的子彈，從防暴槍發射時射程可達120呎（約36.5公尺）。

2014年，密蘇里州佛格森(Ferguson)發生群眾抗爭時，根據媒體報導，鎮暴警察也使用ALS產品。帕西姆防禦公司在2018年10月併購ALS，目標在於進軍潛力十足的中東、非洲、歐洲及亞洲市場。

Safariland品牌的海綿子彈雖然威力不及橡膠子彈，射程約16呎到131呎（約4.8到40公尺），但對人體同樣足以造成嚴重傷害，因此Safariland附有使用警語指出，這些海綿子彈只能朝「臀部、大腿及膝蓋部位發射」。