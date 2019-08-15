新日皇首次終戰談話 延續父親基調：深切反省

2019-08-15 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日皇德仁與皇后雅子。 歐新社 分享 facebook 新日皇德仁今日發表任內第一次終戰談話，他延續父親、上皇明仁過去數年終戰談話基調，思考戰後長期的和平歲月，回顧過去，深切反省，他殷切期盼戰爭慘禍不再重演。

日皇德仁表示，今日是戰歿者追悼與祈求和平之日，他出席追到儀式，思及在大戰中，眾多失去了寶貴生命的人們與遺族，讓人再次感受到深深的哀傷。

日皇德仁表示，戰爭結束至今74年，在人民不懈努力下，才有日本今日的和平與繁榮，但回想起充滿苦難的過往，仍有無盡感慨。思考戰後長期的和平，並回顧過去、深刻反省，他殷切期盼戰爭慘禍不再重演。他與全國人民共同為戰爭中罹難的人們表示誠摯的追悼，並祈求世界的和平與國家進一步發展。

日皇德仁今年5月即位，這是他首次出席戰歿者追悼儀式。他首次的終戰談話表達對戰爭的深切反省，不論是基調、談話篇幅都延續上皇明仁過去四年的談話。

每日新聞分析，日皇德仁的談話在用字遣詞上做了細微的修正，顯現其作為沒有直接經歷戰火的世代，維持和平的期待的心意。宮內廳主管表示，日皇德仁近身感受上皇明仁對戰爭與和平的想法，談話內容自然延續明仁思想，但因為不曾經歷戰爭的立場，有些用字並不適宜所以在表達方式上做了些維調整。

日本在1945年8月15日宣布投降，今天是戰歿者追悼與祈求和平之日，日本政府在東京的日本武道館舉辦戰歿者追悼儀式。日皇明仁夫婦、首相安倍晉三與遺族約5300人參加。

日本首相安倍晉三致詞時表示，絕不能讓戰爭的慘禍二度重演，這份誓言在令和時代決不改變。為了現在活著的人們、為了下一個世代，努力開拓國家的未來。