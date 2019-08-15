南韓總統文在寅：2045年兩韓統一！

2019-08-15 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



南韓總統文在寅周四在在南韓光復節74周年發表談話，矢言將在任內持續推動朝鮮半島無核化、兩韓在2031年共同舉辦奧運，並在2045年完成最終統一。