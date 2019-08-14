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不死鳥貝魯斯柯尼東山再起 填補義大利權力真空

2019-08-14 22:26聯合報 記者張佑生╱即時報導

義大利聯合政府瀕臨崩盤，給了8年前狼狽下台的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）東山再起的良機。義大利媒體報導，82歲的老貝正在和主張提前大選的副總理薩維尼（Matteo Salvini）密商。

老貝的「義大利力量黨」約有7%得票率，有助於薩維尼在10月大選投票取得國會過半席次，進而組閣擔任總理。現在是歐洲議會議員的老貝，可能被薩維尼指派為駐歐盟大使。

義大利副總理薩維尼野心勃勃，想要直取總理大位。美聯社
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義大利前總理貝魯斯柯尼下台8年，仍是老驥伏櫪。路透
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