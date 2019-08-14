菲國將成立太空總署 著眼數據蒐集與國家發展

2019-08-14 21:16 中央社 馬尼拉14日專電



菲國總統杜特蒂8日簽署法案，將成立菲律賓太空總署。研究人員今天說，成立太空總署對大範圍數據蒐集大有助益，數據將可用於政策制定與成效評估，有利於菲律賓國家發展。

菲律賓科技部今天在菲律賓大學電氣及電子工程學院（EEEI）召開記者會，由科技部長德拉潘尼亞（Fortunato dela Peña）及學者、官員等說明菲律賓太空總署（PhilSA）成立細節及展望。

德拉潘尼亞說，太空總署主要關注領域將涵蓋國家安全與發展、危害管理與氣候研究、太空研究與發展、航太工業能力建構、教育與知識普及和國際合作。

他表示，目前規劃在新克拉克市（New Clark）建立太空總署總部，預計在2022年可正式成立。

菲律賓科技部轄下「先進科技研究所」（ASTI）代理所長馬仙諾（Joel Marciano）表示：「我們走向太空的重要動機之一就是為了數據。數據是新的石油。在知識經濟下，數據就是金錢。」

菲國過去已發射仙女1號（Diwata-1）、仙女2號（Diwata-2）和麻雀1號（Maya-1）衛星。馬仙諾說：「我們運用衛星圖像追蹤重要政府建設進度，例如菲律賓各地的道路、橋梁和機場跑道。與預算和管理部合作，運用數位圖像進行監測及評估。」

他表示，太空總署成立後，可提供民間單位有償使用數據，也可吸引在美國國家航空暨太空總署（NASA）或其他國外機構工作的菲律賓航太科學家，回國貢獻所長。

至於國際合作，馬仙諾說，菲律賓與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作密切，預計將建立正式伙伴關係。菲律賓大學和台灣也簽定多項協議，近日就有兩位菲大教授赴台，造訪成功大學和國家太空中心。

科技部工業能源與新興技術研究發展委員會（PCIEERD）執行主任巴陵吉（Enrico Paringit）告訴中央社記者，為促進菲律賓航太發展，他們會派出年輕研究員與國外機構交流，包括台灣在內；「我們多次訪問台灣，就航太數據應用進行合作研究」。