僵局難解！日韓副外長沒要談 首爾啟動日移出白名單立法

2019-08-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



南韓14日否認本周將跟日本舉行副外長層級會談的報導，該國外交部稱韓日副外長本周將於關島會面的報導並不屬實。同一時間，南韓也在14日啟動將日本移出白名單法令的立法程序，該國貿易及工業與能源部14日開始公開徵求意見書，到9月2日為止。

南韓在12日正式宣布準備在9月把日本從享受出口手續簡化待遇的甲類國家，降級待遇至甲2類國家。