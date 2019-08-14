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消息曝光今晚吳韓會取消 韓國瑜吐7字

現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

僵局難解！日韓副外長沒要談 首爾啟動日移出白名單立法

2019-08-14 18:41聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

南韓14日否認本周將跟日本舉行副外長層級會談的報導，該國外交部稱韓日副外長本周將於關島會面的報導並不屬實。同一時間，南韓也在14日啟動將日本移出白名單法令的立法程序，該國貿易及工業與能源部14日開始公開徵求意見書，到9月2日為止。

南韓在12日正式宣布準備在9月把日本從享受出口手續簡化待遇的甲類國家，降級待遇至甲2類國家。

南韓貿易及工業與能源部日前指出，若日本政府在徵求意見期間提出交涉，願隨時回應，但因日方一直未回覆韓方對話提議，提出交涉的機率並不高。

日韓兩國關係持續惡化。法新社
日韓兩國關係持續惡化。法新社
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南韓外交部關島

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