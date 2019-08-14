丹麥總理展誠意 向戰後受虐兒童致歉

2019-08-14 17:36 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



丹麥總理佛瑞德里克森正視國家的歷史錯誤，向二戰後的受虐兒童鄭重道歉。（Photo by Mads Claus Rasmussen/Scanpix） 分享 facebook 丹麥總理佛瑞德里克森13日向二戰後在照護之家遭虐待的受害者正式道歉，並稱這個錯誤是丹麥歷史上「最黑暗的篇章」。自從虐待事件2005年被揭露後，受害者過去14年來持續向政府尋求道歉，希望國家承認當時疏於保護，並正視此事件造成的傷害。

「最黑暗的篇章」

根據《德國之聲》報導，佛瑞德里克森13日在馬里泊的官邸發表道歉宣言，向戰後時期數百名在照護之家受虐的兒童表達歉意。「我想與你們每一位面對面，親自向你們道歉，」佛瑞德里克森表示，「對你與你所愛之人受到的不公對待致上最深的歉意。」

在二戰後的1945年到1976年，多位居住於丹麥公營照護之家的兒童遭受虐待，包括惡意體罰、性虐待、冷落等，甚至有醫生把兒童當作藥物實驗的對象，許多兒童長大後仍受苦於創傷後壓力症候群（PTSD）等後續影響。

根據《BBC》報導，這起悲劇因2005年的一部紀錄片被公諸於世，影片中呈現了Godhavn男子照護之家中的種種虐待情形。而2011年的調查發現，總共有19 間照護之家傳出虐童事件，相關團體近年來頻頻要求政府道歉。

正視歷史錯誤

佛瑞德里克森是丹麥史上最年輕的總理，也是第二位女總理，她自2016年上任後便承諾，將代表國家向受害者鄭重致歉。她表示，「官方始終對這件事沒有作為，我們不該假裝什麼都不知道。」

13日當天，不少在場的受害者都眼泛淚光，其中一位是積極為受害者爭取權益的拉斯穆森，他表示，總理親自道歉為這起悲劇帶來了寬慰。「我們自幼在照護之家都被稱作沒有價值的人，」拉斯穆森感性地表示，受害者日後再也不需要懷著內疚度日了。

【更多精采內容，詳見 】