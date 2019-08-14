川普計劃G7峰會先見英國首相強生 冷落其他領袖

2019-08-14 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國泰晤士士報14日報導，美國總統川普計畫在下周末法國G7峰會上面，先安排與英國首相強生會面，要讓其他領袖，包括地主法國總統馬克宏知道，美英關係之密切，以及英國脫離歐盟後，美國會很快與其簽署貿易協定。

在英國訪問的白宮國家安全顧問波頓表示，川普與強生已通過五、六次電話，兩人間的化學效應遠優於川普跟強生的前任梅伊。