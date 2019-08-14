烏克蘭新政 開放俄政治難民公民權

2019-08-14 15:33 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



烏克蘭總統澤倫斯基13日宣佈將給予俄國政治難民公民權。（Photo by Wikimedia） 分享 facebook 烏俄衝突延延燒到公民權的歸屬！烏克蘭總統澤倫斯基13日簽署新的法令，將開放公民權給俄羅斯的政治難民以及在唐貝斯衝突中為烏克蘭作戰的人，回擊俄羅斯吸引烏克蘭人民歸化的政策。烏俄兩國近年來衝突不斷，也演變成今日互搶公民權的政治角力。

烏俄持續衝突

《路透社》的報導指出，這部新法令已籌備多時，澤倫斯基一個月前就先宣布了這項政策，將對在俄羅斯因為政治理念受到迫害的人，以及為烏克蘭作戰且表現傑出的外國人，都開放給予公民權。先前俄國頒布新政策，宣佈擴大烏克蘭人快速取得俄國護照政策的名額，烏國的法令被視為對此政策的回應。

自從俄羅斯2014年併吞西西里亞半島，並支持烏克蘭東部的唐貝斯區的衝突後，兩國關係就持續緊張。在發布法令的同時，烏克蘭國家安全局也發表聲明，宣佈將一位駐利維夫的俄羅斯領事人員列為「不受歡迎人物」，指控他從事間諜工作。而俄羅斯則是以驅逐一名駐聖彼得堡的烏國領事人員作為回應。

俄國不以為然

根據《烏克蘭國家通訊社》報導，法案文件上寫道，這個政策是為了保護人權及自由，以及協助零散的群體取得烏克蘭的公民權。據了解，政府接下來會提出給予庇護的程序、以及判定申請人為難民或是需保護民眾的具體方法，而議會與政府將共同協助立法。

俄羅斯方面對此政策則是感到不以為然，根據《俄塔社》報導，俄國下議院主席斯盧斯基13日表示，烏克蘭的這個舉動只是種「民粹主義的手段」，俄國內並沒有任何政治犯，不像烏克蘭到現在還以叛國罪為由，拘留記者維辛斯基。

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