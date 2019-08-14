Nespresso咖啡膠囊變身腳踏車？ 回收膠囊可助貧童上學

2019-08-14 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



義式咖啡機公司Nespresso與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作，用回收咖啡膠囊製造腳踏車。

近年來風行的膠囊咖啡機，只要把膠囊放入機器中，等待不到一分鐘就可以享用現沖的咖啡。不過，這種咖啡機並不是人人都愛。

這種一次性咖啡膠囊遭環保人士抨擊，Nespresso咖啡膠囊外殼由鋁製作而成，無法經一般回收場回收，只能靠該公司自行回收。

而Nespresso推出這項回收膠囊製腳踏車計畫，就是為了鼓勵使用者參與膠囊回收。

Nespresso執行長杜佛辛（Jean-Marc Duvoisin）在聲明中表示，透過與Vélosophy的合作，能向膠囊咖啡愛好者說明回收膠囊的潛力。他說，「利用回收膠囊製造美麗的腳踏車，Vélosophy將永續及時尚結合在一起，將回收的重要性融入生活中」。

用300個回收咖啡膠囊製造而成的腳踏車，有著Nespresso阿佩奇歐系列膠囊一樣的亮紫色，車頭裝有膠囊狀的鈴鐺並架有飲料架籃子。

除此之外，每賣出一台腳踏車，Vélosophy將捐一台腳踏車給非洲學生，幫助他們上學。

德國漢堡市也早在2016年，就禁止政府機關使用膠囊咖啡機。一名漢堡政府發言人表示，每一個膠囊可沖出6公克的咖啡，但同時製造3公克的垃圾。