瓜地馬拉準總統：美移民協議需國會批准

2019-08-14 14:24 世界日報 編譯中心╱綜合13日電



瓜地馬拉準總統吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）12日表示，針對移民庇護申請的「安全第三國」協議，必須得到簽署國雙方國會的批准。

由於美國威脅若不簽這項協議就要祭出制裁，迫使瓜國現任總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）上月與美國簽署協議，這意味宏都拉斯和薩爾瓦多移民需要先在瓜國尋求庇護，而非直接往北前進。

華府宣稱此舉能減少美國庇護申請，卻引發人權團體的廣泛批評，認為美國把這些弱勢民眾送到飽受貧困與暴力肆虐之苦的瓜國。

吉昂馬岱在訪談中告訴路透：「我希望在這個過渡期，大門會敞開以獲得更多資訊，這樣我們可以從外交觀點來看，我們可以做什麼來移除這項協議中不適合我們的部分，或者我們可以如何與美國達成一項協議。」

針對這項協議，吉昂馬岱說，如果瓜國沒有能力照顧瓜國人民，也無法照顧外國移民。

美國國務卿龐培歐昨天祝賀吉昂馬岱當選瓜國總統，並在聲明中表示，美國期待與瓜國努力解決非法移民問題，但並未提供更多細節。

安全第三國協議在瓜國非常不受到民眾歡迎。瓜國「自由新聞報」（Prensa Libre）本月公布的一項民調顯示，過八成民眾不接受這項協議。