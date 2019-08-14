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日本新駐韓大使 傳出將由三島由紀夫女婿出任

2019-08-14 13:57聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本駐韓大使長嶺安政將在下月離任，新任大使傳出將由名作家三島由紀夫的女婿富田浩司出任。

韓聯社報導，現任大使長嶺在2016年8月上任，3年期滿。據日韓關係人士透露，日本政府已指名負責G20大阪峰會作業的富田出任駐韓大使，已經在7月底提請南韓政府同意。

富田是兵庫縣出身，1980年東大法律系在學時通過外交官考試，並在隔年進入外務省服務，曾在英國牛津大學語訓。富田在外務省歷任綜合外交政策局總務課長、駐韓、駐英、駐米公使、北美局長、駐以色列大使等。今年授命為特命全權大使負責G20業務。

富田的岳父是已故的知名小説家三島由紀夫。

G20大阪牛津

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