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擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

日本欲將福島核汙水排放太平洋 南韓首當其衝

2019-08-14 11:53聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

韓聯社報導，南韓將積極應對日本將福島核電廠核汙水排放太平洋的計畫，核汙水放流計畫已引來國際關注。

綠色和平組織對此表達憂慮，並在今年稍早一份報告中警告，南韓將會是受核汙水影響首當其衝的國家。

南韓外交部發言人金仁澈表示，南韓把國民健康及安全放第一。南韓同時計畫積極要求日本提供放流細節，以及目前的管理系統、核汙水棄置細節。

管理核汙水的東京電力公司表示，福島核電廠將在三年內達核汙水儲存上限。

南韓政府自2018年8月意識到日本核汙水放流太平洋計畫後，立即要求日本針對核汙水處理舉行雙邊和多邊談話。同年10月，南韓致函日本表達其憂慮。

不過日本政府一味宣稱，流放核汙水計畫仍在商討階段，若計畫確定將會告知國際。

金仁澈說，如果必要，南韓將與太平洋鄰近國家緊密合作，解決核汙水放流問題。南韓政府同時考慮在今年9月的國際原子能總署大會以及11月在中國舉辦的中日韓核安全高階會議上，提及此事。

另一名韓國官員表示，其他國家雖然沒有針對此議題公開發聲，但許多太平洋國家的環保機關都在關注日本對核汙水的處理動向。

2013年，南韓以核汙水為由，對日本福島附近八個縣市水產品實施進口禁令。日本為此向世貿組織提起訴訟，起初獲判勝訴，不過世貿今年4月做出最後裁決，表示韓國進口禁令與不公平貿易限制、任意歧視沒有關係，判日本敗訴。

至於南韓是否會因此在2020年奧運上抵制東京，金仁澈拒絕回應。

南韓將積極應對日本計畫將核汙水放流太平洋一事。圖為福島核電廠汙水存放處。路透
南韓將積極應對日本計畫將核汙水放流太平洋一事。圖為福島核電廠汙水存放處。路透
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