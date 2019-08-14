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菲律賓副總統搶位 批杜特蒂出賣國家

2019-08-14 11:59台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

菲律賓副總統羅貝多13日指責總統杜特蒂「出賣國家」給中國，稱其默許中國侵占菲律賓在南海的主權，要求杜特蒂在領土與主權界的保護上劃清界線。羅貝多同時也身為菲律賓反對派自由黨的領袖，計畫在2022年投入總統大選，藉此發言博取人民支持。

批杜特蒂讓主權

羅貝多在13日與《彭博》的訪談中指出，杜特蒂沒有利用國際法庭為菲律賓裁定的南海經濟權力，反而是默許中國在南海為所欲為。她表示，自己可以理解新政府對中國比較友善，但還是應在領土與主權的保護上劃清界線，「人民可不希望自己有一天醒來後，發現國家的領土已經被奪走了。」

羅貝多呼籲，杜特蒂下個月與習近平會面時要更強勢，也希望他提供更透明的資料來說明菲律賓與中國間的借貸和貿易關係。

羅貝多也指出，美國對南海紛爭的協調，是一個「安定的來源」。但她同時認為，菲律賓不該一面倒向任何一個外國勢力，「同時維持與美國和中國的友好關係，才是對國家有益的。」

有意2022總統大選

根據《菲律賓星報》報導，在菲律賓的選舉制度中，總統與副總統會分開來選，因此當羅貝多2016年選上副總統時，她同時也是身兼反對派自由黨領袖的身份，時常針砭執政的總統杜特蒂。

據了解，羅貝多已經準備競選2022年的總統大選，不過還沒確定是否以自由黨領導者的身份參選。她表示，對大選的規劃持開放的態度，「若不是我已做好當總統的準備，我當初也不會去競選副總統。」杜特蒂近日則表示，不希望羅貝多成為他的繼承者，直批她沒有治理國家的能力。

目前羅貝多的選情不被看好，她當初雖然以反貧窮的立場獲得人民的青睞，但上任3年來，她的民調始終落後，相反的，杜特蒂的民調近日漲到新高68％。

菲律賓現任副總統羅貝計劃在2022年投入總統大選。（Photo by Wikim...
菲律賓現任副總統羅貝計劃在2022年投入總統大選。（Photo by Wikimedia）
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杜特蒂菲律賓南海

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