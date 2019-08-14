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川普：情報單位告知 中國派軍到香港邊境

俄瞞核意外 民眾憶起車諾比

2019-08-14 00:30聯合報 編譯陳韋廷／報導

俄羅斯八日疑似測試飛彈使用的小型核子引擎失敗發生爆炸。圖為俄國總統普亭去年對國會...
俄羅斯八日疑似測試飛彈使用的小型核子引擎失敗發生爆炸。圖為俄國總統普亭去年對國會演說時，播放「海燕」核動力巡弋飛彈示意動畫。圖╱取自紐時網站
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俄羅斯八日疑似測試飛彈使用的小型核子引擎失敗發生爆炸，俄國當局隱瞞數日才逐漸承認此事。俄國民眾不滿政府隱匿，十二日紛紛在網路上發文與致電地方官員，希望知道是否有輻射外洩的危險。

紐約時報報導，一直在催促當地官員提供資訊的聖彼得堡居民柯茲賓斯基說：「即使看起來沒那麼危險，我們也應該知道。」

美國分析人士指出，這起遭到隱瞞、上周在俄國北部白海海岸內諾克薩海軍武器靶場發生的爆炸事故，明顯是在測試新型的核動力巡弋飛彈。爆炸造成至少七人死亡且釋放出輻射，造成四十公里外的北德文斯克市輻射值短暫升高，並引起西方專家爭相調查。俄國軍方跟國家核能公司宣布了死亡人數，但透露的事故細節很少。

因此，俄國民眾只能猜測。

事故發生當晚，莫斯科一些電視節目竟離奇中斷五十三分鐘。一家政府廣播機構稍後說，風暴警報系統故障造成節目中斷，螢幕後來變成藍色，一則簡訊呼籲民眾注意暴風雨與強風並盡量待在家裡，但風暴並未出現。

俄國國家核能公司在爆炸兩天後才首度承認這是起核子意外事件，但一些新聞節目沒有報導這項訊息，主要電視台第一頻道只花了卅六秒報導此事。俄國科學家也是到十一日才解釋爆炸是因為一個小型核反應爐故障。

意外剛發生時，國營的塔斯社報導稱爆炸地點附近輻射量正常，「商報」也引述匿名消息來源，指外洩的是飛彈燃料產生的有毒廢物，並非輻射。

一連串模糊誤導的報導，讓一些民眾回憶起卅年前車諾比核災時前蘇聯當局也是一度隱瞞，即便上周的意外輻射釋放量小很多。

此外，距測試場最近的北德文斯克市政府，原本貼文稱輻射值短暫升高，但之後又將這則訊息撤下。該市居民朱柯夫在社群媒體上貼文說，「我不想批評政府，但這種行為實在醜陋。我們旁邊發生了小型福島事件，他們卻假裝沒事」。

輻射爆炸車諾比

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