不畏日本管制 文在寅信心喊話：南韓經濟基本面穩

2019-08-13 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



南韓總統文在寅呼籲公眾警惕「假新聞」可能加劇市場不確定性，強調南韓經濟依舊穩健，不受日本出口禁令及從白名單除名影響。府院黨三方也在今日與專案小組在國會議事堂舉行首次會議，呼籲提高零件及材料預算，並隨時因應日本反制。

文在寅13日在每周的內閣例會說：「惠譽給予南韓的信用評級不變，顯示我國經濟基本面依舊穩固。」國際信評公司惠譽（Fitch Ratings）維持南韓的主權信用評級在「AA-」不變，前景展望為穩定。文在寅表示，這比日本的評級「A」高出兩級。

南韓12日將日本踢出貿易優惠夥伴名單，降級為A2地區，意謂南韓往後對日本出口1,735項戰略貨品，需要經過更繁複的文書資料及更長的申請時間。

文在寅同時在會中要求各政府機構通力合作，以能更快速採取因應手段。

韓聯社報導，因應日本加強出口管制，青瓦台政策幕僚長金相九（Kim Sang-jo）計劃在明年度的預算中針對零件及材料產業大幅增加支出，呼籲國會審理預算提案時將此納入考量。政府不久後將開始研擬2020年度預算提案。

在總統府、內閣成員及執政黨民主黨（DP）黨員雲集的三方會談上，金相九表示：「我們已決定大幅增加支出，在明年度的預算案中支持零件及材料業者，同時進一步資助創新經濟成長。」

因應日本出口管制的南韓專案小組和府院黨三方首次在國會議事堂舉行會議，討論如何降低日本加強出口管制對國內企業的影響。根據與會成員，專案小組將作為「塔台」，針對日本管制措施找到協調一致的因應措施。