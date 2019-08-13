親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

時代力量裂解？黃國昌不選汐止立委 服務處主任代出征

名嘴酸陸吃不起榨菜 廠商寄一箱給他「關鍵是我們吃得起」

瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為

2019-08-13 23:03聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

俄羅斯8日疑似測試飛彈使用的小型核子引擎失敗發生爆炸，俄國當局隱瞞數日才逐漸承認此事。俄國民眾不滿政府隱匿，12日紛紛在網路上發文與致電地方官員，希望知道是否有輻射外洩的危險。

紐約時報報導，一直在催促當地官員提供資訊的聖彼得堡居民柯茲賓斯基說：「即使看起來沒那麼危險，我們也應該知道。」

美國分析人士指出，這起遭到隱瞞、上周在俄國北部白海海岸內諾克薩海軍武器靶場發生的爆炸事故，明顯是在測試新型的核動力巡弋飛彈。爆炸造成至少7人死亡且釋放出輻射，造成40公里外的北德文斯克市輻射值短暫升高，並引起西方專家爭相調查。俄國軍方跟國家核能公司宣布了死亡人數，但透露的事故細節很少。

因此，俄國民眾只能猜測。

事故發生當晚，莫斯科一些電視節目竟離奇中斷53分鐘。一家政府廣播機構稍後說，風暴警報系統故障造成節目中斷，螢幕後來變成藍色，一則簡訊呼籲民眾注意暴風雨與強風並盡量待在家裡，但風暴並未出現。

俄國國家核能公司在爆炸發生兩天後才首度承認這是起核子意外事件，但一些晚間新聞節目都沒有報導這項訊息，主要電視台第一頻道只花了36秒報導此事。俄國科學家也是到11日才解釋爆炸是因為一個小型核反應爐故障。

意外剛發生時，國營的塔斯社報導稱爆炸地點附近輻射量正常，「商報」也引述匿名消息來源，指外洩的是飛彈燃料產生的有毒廢物，並非輻射。

一連串模糊誤導的報導，讓一些民眾回憶起卅年前車諾比核災時前蘇聯當局也是一度隱瞞，即便上周的意外輻射釋放量小很多。

此外，距測試場最近的北德文斯克市政府，原本貼文稱輻射值短暫升高，但之後又將這則訊息撤下。該市居民朱柯夫在社群媒體上貼文說，「我不想批評政府，但這種行為實在醜陋。我們旁邊發生了小型福島事件，他們卻假裝沒事」。

俄國北部阿爾漢格爾斯克州的悠諾科薩軍事基地在8日發生了核子意外。路透
俄國北部阿爾漢格爾斯克州的悠諾科薩軍事基地在8日發生了核子意外。路透
分享

輻射爆炸事故

相關新聞

俄國試射飛彈爆炸 傳附近城市輻射值飆升16倍

2019-08-13 22:00

雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09

喀什米爾爭議延燒 印度外長訪中示好

2019-08-13 14:52

金正恩大讚新武器 表揚103名科學家升軍銜

2019-08-13 14:48

總統初選結果 嚇趴阿根廷

2019-08-13 14:10

波灣緊張情勢升高 英再派軍艦護航商船

2019-08-13 13:11

日韓貿易戰升溫 日對韓祭反制措施未見立場軟化

2019-08-13 12:05

伊波拉有解藥？兩種新療法證實有效 90%病患可被治癒

2019-08-13 10:44

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

文在寅：冷靜面對日本經濟報復 不可感情用事

2019-08-13 08:52

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

經濟停擺 普亭想靠軍武扳回

2019-08-12 23:47

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

美國安顧問將與強生會面 討論伊朗華為議題

2019-08-12 22:10

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14
看更多

熱門文章

為何日本路邊沒違停？ 內行人揭差別：台灣學不來

2019-08-13 15:55

美對陸部分商品加稅時間延到12月15日 美股大漲400點

2019-08-13 22:02

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

貿易戰中美高官磋商 雙方牽頭人通話

2019-08-13 21:46

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

三大男高音多明哥被控性騷 伸手入裙強迫濕吻樣樣來

2019-08-13 17:36

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

少年玩「火車衝浪」變成火球 乘客聞到燒肉味...

2019-08-13 15:45

俄夫妻瘋抖音不顧小孩 3歲兒學媽「飛出床外」墜地

2019-08-13 16:48

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠

2019-08-13 19:04

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市

2019-08-13 19:33

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

港人尋求避風港 葡萄牙投資移民「黃金簽證」正夯

2019-08-13 14:25

南韓考慮管制對日DRAM出口 靠這招反制果能正中要害？

2019-08-13 13:56

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體

2019-08-13 21:08

雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09

龐貝古城出土「巫師的珍藏品」考古學家推測為儀式道具

2019-08-13 09:57

法冠軍球員慶祝哥哥贏球 酒後抱公雞「一口把頭咬斷」

2019-08-13 13:56

去巴黎觀賞名畫「蒙娜麗莎」？看1分鐘就有警衛來趕人

2019-08-13 11:36

川普政府新規定：將拒發綠卡給領取社會福利的合法移民

2019-08-13 07:15

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

高盛報告：不再期望美大選前中美達協議

2019-08-13 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top