瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為

2019-08-13 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



俄羅斯8日疑似測試飛彈使用的小型核子引擎失敗發生爆炸，俄國當局隱瞞數日才逐漸承認此事。俄國民眾不滿政府隱匿，12日紛紛在網路上發文與致電地方官員，希望知道是否有輻射外洩的危險。

紐約時報報導，一直在催促當地官員提供資訊的聖彼得堡居民柯茲賓斯基說：「即使看起來沒那麼危險，我們也應該知道。」

美國分析人士指出，這起遭到隱瞞、上周在俄國北部白海海岸內諾克薩海軍武器靶場發生的爆炸事故，明顯是在測試新型的核動力巡弋飛彈。爆炸造成至少7人死亡且釋放出輻射，造成40公里外的北德文斯克市輻射值短暫升高，並引起西方專家爭相調查。俄國軍方跟國家核能公司宣布了死亡人數，但透露的事故細節很少。

因此，俄國民眾只能猜測。

事故發生當晚，莫斯科一些電視節目竟離奇中斷53分鐘。一家政府廣播機構稍後說，風暴警報系統故障造成節目中斷，螢幕後來變成藍色，一則簡訊呼籲民眾注意暴風雨與強風並盡量待在家裡，但風暴並未出現。

俄國國家核能公司在爆炸發生兩天後才首度承認這是起核子意外事件，但一些晚間新聞節目都沒有報導這項訊息，主要電視台第一頻道只花了36秒報導此事。俄國科學家也是到11日才解釋爆炸是因為一個小型核反應爐故障。

意外剛發生時，國營的塔斯社報導稱爆炸地點附近輻射量正常，「商報」也引述匿名消息來源，指外洩的是飛彈燃料產生的有毒廢物，並非輻射。

一連串模糊誤導的報導，讓一些民眾回憶起卅年前車諾比核災時前蘇聯當局也是一度隱瞞，即便上周的意外輻射釋放量小很多。