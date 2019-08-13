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雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

一名男子在雪梨中央商業區持刀攻擊一名女性。翻攝自BBC
一名男子在雪梨中央商業區持刀攻擊一名女性。翻攝自BBC
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BBC報導，一名男子在雪梨中央商業區持刀攻擊一名女性，隨後被街上行人制伏。警方表示，男子原本預計繼續攻擊他人，「犯下更多案件」。

新南威爾斯警司伍德（Gavin Wood）說：「很幸運的，他沒能得逞。」被刺傷的女性被帶往醫院進行治療，警方表示現場威脅已經排除，而兇嫌的動機仍待調查。

伍德表示：「目前動機還未明朗，我們會不排除任何可能性。」

本起事件發生於今日當地時間下午二時，發生地點位在雪梨中央商業區。網路上已有當時刺殺發生時的影片，片中男子持刀攻擊，周圍民眾見狀制止，並將其壓制在地。

該男子身穿綠色長袖外套和牛仔褲，一度在街上高喊「真主至大」，甚至對著民眾大喊「開槍打死我啊！快射爆我頭！」。

其他影像顯示，兇嫌被鐵椅和牛奶箱固定在地上，隨後警察到場將其帶離。他稱讚見義勇為的民眾，在「極度危險的」情況下挺身而出。伍德說：「他們是非常勇敢的人。」

另外，在一間公寓內，警方發現一名女性死者，不清楚與此案有無關聯。

影片連結：https://twitter.com/Andrew_Denney/status/1161134805993439233

一名男子在雪梨中央商業區持刀攻擊一名女性。翻攝自BBC
一名男子在雪梨中央商業區持刀攻擊一名女性。翻攝自BBC
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