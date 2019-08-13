喀什米爾爭議延燒 印度外長訪中示好

2019-08-13 14:52 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



印度外交部長訪中處理喀什米爾問題！分別為印度、巴基斯坦、中國控制的喀什米爾，長期處於分裂狀態。近期印度廢除賦予喀什米爾獨立地位的憲法條文，引發了巴基斯坦與中國的不滿。印度外交部部長於11日到中國進行3天的拜訪行程，希望能緩和兩國之間的緊張狀況。

分裂情況

根據《德國之聲》報導，喀什米爾地區的主權從1947年獨立以來，一直充滿爭議。目前印度實際掌控了喀什米爾45％的地區，巴基斯坦掌控35％，中國則掌控了剩下的20％。中國聲稱擁有印度阿魯納恰爾邦，將其稱為「藏南」，另外也實際控制著喀什米爾地區緊鄰中國新疆的阿克賽欽地區。

莫迪總統上台後，印度國會廢除讓印控喀什米爾地區擁有獨立地位的憲法第370條，引發中國不滿。中國政府表示，印度政府此舉侵害了中國主權獨立性。印度外交部長蘇傑生於11日到中國進行一場3天的拜訪，希望緩和與中國的緊張情勢。

中巴聯合抗印

根據《今日巴基斯坦》報導，印度外交部長訪中之前，巴基斯坦已於9日訪中與中國討論喀什米爾問題。中國代表表示，會在國際場合中支持巴基斯坦的立場。巴基斯坦政府也表示，會在中國政府的支持下，將喀什米爾議題帶到聯合國聯合國安全理事會審理。

對此，印度政府則認為，廢除印控喀什米爾地區獨立地位一舉為「內政問題」，目的是要消除境內分離主義與恐怖主義。印度外交部發言人表示，印度不會對他國內政進行干預，也希望他國不要干涉印度內政。

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