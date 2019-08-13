親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億天價

喀什米爾爭議延燒 印度外長訪中示好

2019-08-13 14:52台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

印度外交部長訪中處理喀什米爾問題！分別為印度、巴基斯坦、中國控制的喀什米爾，長期處於分裂狀態。近期印度廢除賦予喀什米爾獨立地位的憲法條文，引發了巴基斯坦與中國的不滿。印度外交部部長於11日到中國進行3天的拜訪行程，希望能緩和兩國之間的緊張狀況。

分裂情況

根據《德國之聲》報導，喀什米爾地區的主權從1947年獨立以來，一直充滿爭議。目前印度實際掌控了喀什米爾45％的地區，巴基斯坦掌控35％，中國則掌控了剩下的20％。中國聲稱擁有印度阿魯納恰爾邦，將其稱為「藏南」，另外也實際控制著喀什米爾地區緊鄰中國新疆的阿克賽欽地區。

莫迪總統上台後，印度國會廢除讓印控喀什米爾地區擁有獨立地位的憲法第370條，引發中國不滿。中國政府表示，印度政府此舉侵害了中國主權獨立性。印度外交部長蘇傑生於11日到中國進行一場3天的拜訪，希望緩和與中國的緊張情勢。

中巴聯合抗印

根據《今日巴基斯坦》報導，印度外交部長訪中之前，巴基斯坦已於9日訪中與中國討論喀什米爾問題。中國代表表示，會在國際場合中支持巴基斯坦的立場。巴基斯坦政府也表示，會在中國政府的支持下，將喀什米爾議題帶到聯合國聯合國安全理事會審理。

對此，印度政府則認為，廢除印控喀什米爾地區獨立地位一舉為「內政問題」，目的是要消除境內分離主義與恐怖主義。印度外交部發言人表示，印度不會對他國內政進行干預，也希望他國不要干涉印度內政。

【更多精采內容，詳見

印度巴基斯坦外交部

相關新聞

雪梨發生無差別砍人案 凶嫌喊：真主至大

2019-08-13 15:09

金正恩大讚新武器 表揚103名科學家升軍銜

2019-08-13 14:48

伊波拉實驗性療法 證實有效

2019-08-13 14:34

總統初選結果 嚇趴阿根廷

2019-08-13 14:10

波灣緊張情勢升高 英再派軍艦護航商船

2019-08-13 13:11

日韓貿易戰升溫 日對韓祭反制措施未見立場軟化

2019-08-13 12:05

伊波拉有解藥？兩種新療法證實有效 90%病患可被治癒

2019-08-13 10:44

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

文在寅：冷靜面對日本經濟報復 不可感情用事

2019-08-13 08:52

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

經濟停擺 普亭想靠軍武扳回

2019-08-12 23:47

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

美國安顧問將與強生會面 討論伊朗華為議題

2019-08-12 22:10

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

澳洲提升印太地區影響力 撥款加強特種部隊戰力

2019-08-12 18:08

是否對強生進行不信任投票 工黨：是個選項

2019-08-12 17:10

被南韓排除適用貿易優惠 日本暫靜觀其變

2019-08-12 16:49

不甩反對聲浪 英國新首相強森作風強勢

2019-08-12 16:40

貿易戰餘波赴日遊客減 濟州航空縮減日本航線

2019-08-12 15:31

怕激起仇視屠殺 挪威挺穆斯林社區

2019-08-12 15:10

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

17天內5射彈 叫陣美韓軍演 金正恩滿意「新武器」

2019-08-12 14:44

葉門「政變」 南部叛軍奪下臨時首都亞丁

2019-08-12 14:36

YouTube直播莫斯科抗議 俄警告Google

2019-08-12 13:44

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21
看更多

熱門文章

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

洗產地躲關稅降價求存 細數貿易戰火下的中企花招

2019-08-12 18:02

龐貝古城出土「巫師的珍藏品」考古學家推測為儀式道具

2019-08-13 09:57

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

川普政府新規定：將拒發綠卡給領取社會福利的合法移民

2019-08-13 07:15

美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

2019-08-12 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top