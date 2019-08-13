伊波拉有解藥？兩種新療法證實有效 90%病患可被治癒

2019-08-13 10:44 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



紐約時報報導，科學家於周一（12日）宣布，兩項針對伊波拉病毒的實驗性療法已證實療效，將施行於剛果全數病患。其中一名科學家表示，抗體治療的效果極佳，「90%的病患可被治癒」。他們期望能遏止剛果東部的伊波拉大流行，並降低未來控制伊波拉病毒傳播的難度。

美國國家過敏和傳染病研究所所長弗契（Anthony S. Fauci）博士表示，給予確認有療效的療法「能使病人願意及早治療」。弗契參與發布本次聲明，與世界衛生組織（WHO）、剛果政府一同證實療效。

伊波拉的恐怖陰影應能就此大幅減弱。伊波拉在40年前被發現以後，就是非洲揮之不去的惡夢。伊波拉是一種出血熱病毒，由於致死率極高且無藥可醫而臭名遠播。在此以前，伊波拉一直被視為需要被隔離的絕症。

懼怕病毒與不信任醫療人員是在剛果東部對抗伊波拉的主要障礙，因為害怕，患者的家庭多半會隱匿不報，甚至攻擊醫療團隊。假如解藥存在的事實能為人所知，患者或將主動尋求治療，這對預防與治療都很重要。

世衛組織上月宣布伊波拉為突發公共衛生疫情後，至今已感染約2800人，其中超過1800人喪命。這兩項新的實驗性療法，分別為REGN-EB3及mAb-114，都是單株抗體的雞尾酒療法，由靜脈注入血液中治療。REGN-EB3是由紐約雷傑納榮藥廠（Regeneron Pharmaceuticals）製造，雷傑納榮同樣有開發其他抗體療法，弗契博士的研究所隸屬美國衛生研究院，其研究所開發了mAb114後，去年委託位在邁阿密的Ridgeback Biotherapeutics公司生產。