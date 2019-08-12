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俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33聯合報 記者李京倫╱即時報導

俄國目前處於承平時期，總統普亭為何要發展新型武器核動力飛彈？紐約時報報導，普亭掌權剛滿20年，但俄國經濟停滯和生活水準下降，引發人民不滿，普亭想藉研發新武器證明，俄國在他治理下成為軍事超強，恢復蘇聯時代的榮光。

普亭去年在國會發表國情咨文時提到，俄國正在發展一系列水下和超高音速核武，其中，外界主要關注無人潛艇「海神」（Poseidon），能在水下自動導航並執行任務，配備的核子魚雷相當於200萬噸TNT炸藥，可摧毀敵方海軍基礎設施、航空母艦群等目標，一旦在特別海底地形範圍引爆，可能引發91公尺高的海嘯。

普亭強調，一旦「海神」研發完成，俄國就有核報復能力，就算俄國首都莫斯科和所有軍事指揮中心都被核彈摧毀，「海神」也能自動以核彈反擊美國西岸。

普亭當時對國會說：「本來沒人想跟我們俄國說話，現在，全世界都會傾聽我們。」

不過，紐時說，「海神」無人潛艇還需要多年研發，對普亭而言，「海燕」核動力巡弋飛彈才是他寄予厚望的武器，這種可以擊中地球任何地方的飛彈，可回應美國各種「全球打擊」武器。

美國二日以俄國長期不遵守條約為由，正式退出與前蘇聯簽署的「中程飛彈條約」，是美俄自冷戰以來的最嚴重摩擦。外界擔心，目前唯一限制核武的重要條約「戰略武器裁減條約」，將在不到兩年內期滿失效，屆時美俄雙方不見得會簽署新約取代。

俄國發展水下和超高音速核武，並不受任何既有條約限制，所以能自由測試和部署。

俄國總統普亭去年三月在國會發表國情咨文時，用動畫影片介紹研發中的核動力飛彈「海燕...
俄國總統普亭去年三月在國會發表國情咨文時，用動畫影片介紹研發中的核動力飛彈「海燕」。（歐新社）
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普亭飛彈核武

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