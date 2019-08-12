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俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，美國情報單位私下推測，俄國北部八日發生核子意外，是因為試射新型核動力巡弋飛彈失敗，造成至少七人死亡。

俄國總統普亭去年對國會演說時提過這種核動力飛彈「海燕」，普亭當時說，「海燕」是俄國與美國進行軍備競賽時最重要的武器。與傳統動力飛彈相比，「海燕」部分動力來自一個小型核反應器，所以射程不受限，能打到地球任一角落，而且路徑不可測，能低空飛行，也就是說，美國目前的飛彈攔截系統都攔不住它。美國飛彈防禦系統設在阿拉斯加與加州，設計宗旨是攔截太空中、路徑大致可預測的洲際彈道飛彈彈頭。

不過，許多軍事專家認為，普亭發展核動力飛彈是白費工夫，因為美國早在1950和1960年代嘗試過這種技術，卻失敗了。

非營利組織「美國科學家聯盟」核子專家潘達說：「發展射程無限的核動力巡弋飛彈很傻，不知道俄國軍工業專家有沒有勸過那些不太內行的領導人，這個點子很好，但美國試過了，很快就發現瓶頸和危險，最後放棄。」

這起事件很可能是1986年前蘇聯烏克蘭車諾比核電廠災變以來，最嚴重的核子意外。美國官員尚未就此公開發表意見。

事件發生在俄國北部阿爾漢格爾斯克州的內諾克薩飛彈試射場外海。俄國軍方透過國營新聞社發布聲明說，一個液體動力火箭發動機在試射場爆炸，但輻射維持在正常水準。不過，這與距離試射場四十公里的北德文斯克市官方說法矛盾。市府負責民防的官員在市府官網發布公告說，兩個測量輻射的儀表顯示輻射劑量激增。俄國媒體後來報導，輻射劑量短暫激增到正常水準的兩百倍。

北德文斯克市府後來撤下官網公告，但當地居民已搶購碘片，防止甲狀腺吸收輻射。

俄羅斯國家核能公司（Rosatom）十日證實，事故發生時，正在測試「以同位素為動力來源的液體燃料火箭發動機」，該公司有五名員工死亡。這是官方首次承認，這起事件是核子意外。十一日深夜，俄羅斯國家核能首次證實，一個小型核反應器在白海測試時爆炸。

俄國總統普亭去年對國會演說時，播放「海燕」核動力巡弋飛彈示意動畫。圖╱取自紐時網...
俄國總統普亭去年對國會演說時，播放「海燕」核動力巡弋飛彈示意動畫。圖╱取自紐時網站
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彈道飛彈輻射普亭俄羅斯

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