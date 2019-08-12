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不甩反對聲浪 英國新首相強森作風強勢

2019-08-12 16:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國新首相強森手段強硬的特點逐漸顯示，不論外交或內政都展現霸氣。(photo b...
英國新首相強森手段強硬的特點逐漸顯示，不論外交或內政都展現霸氣。(photo by Wikimedia)
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英國新首相強森不只對外（歐盟）強勢，對內政、打擊犯罪也很嚴苛！強森日前表示，將一步步落實加強打擊犯罪方針，重提褒貶不一的警方「隨機抽查」制度，並斥資30億美元增加1萬席監獄空間作為配套措施；強森說，讓犯罪者畏懼的方式就是加強警方權力，不過，以工黨為首的反對派則認為，這會導致公眾不必要的騷亂，且警權恐有濫用之虞。

強森支持警權提升

根據《英國廣播公司》專欄報導，強森於11日表態支持警方的隨機抽查制度（stop-and-search），將賦予英格蘭與威爾士所有43個警察當局行使權力，強森相信這是打擊犯罪必要之舉，讓計畫犯罪者畏懼警方權威。

強森也補充配套計畫，表示他明白陡然加溫的徹查犯罪行為會讓監獄負擔變重，因此他已於12日和財政部長賈維德談妥，決定撥款30億美元擴增監獄空間，預估能增加1萬個席次；強森同時也呼籲，嚴重性暴力犯罪與攜帶刀具等的判決都過輕，需要實施嚴刑峻法威嚇，才能避免再度犯罪行為。

不畏反對聲音

不提斥資高額預算的監獄擴增計畫，反對聲音最響亮的是針對警方隨機抽查制度，據《鏡報》報導，在野的工黨警告，增加警方權力恐導致地方社區的騷亂。首先，此制度是讓警方在「不需要理由」就能對路人隨機攔截搜查，雖然僅限於搜索高危險用品如刀具、槍枝，但依然會破壞公眾安寧。

影子內政大臣、工黨籍的黛安娜更警告，在無法確保警權不會有濫用之虞，隨機抽查會惡化警方與人民的信任關係，雖然膚色議題在英國已不是很敏感，但去年地區性試用資料顯示，黑人被抽查的機率仍遠高於白人9倍。

對於反對聲浪高漲，強森表示早在自己的預料之中，他說，左翼犯罪派肯定會反對此政策，但依然不改變其施政強硬立場。強森更制定了警察招募計畫，預計於3年內增加2萬新血，並信誓旦旦說：「強勢手段與威嚇都是打擊犯罪的必要之舉，但威嚇和手段都是針對犯罪者，而不是針對公眾良民。」

【更多精采內容，詳見

監獄英國警察強森

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