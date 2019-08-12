怕激起仇視屠殺 挪威挺穆斯林社區

2019-08-12 15:10 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



針對挪威日前發生的清真寺槍擊案，挪威總理索爾貝格提到，新保守派的仇視主義不能被激起。(photo by Flickr) 分享 facebook

針對日前的挪威清真寺槍擊案，被捕槍手於網路發表過「極右翼」、「反移民」言論，警方表示正積極調查，不排除定調為個人恐怖主義行為。挪威其實對極右翼的新保守派思維極為敏感，因為2011年屠殺77人的「挪威殺人魔」布列維克就是上述思維的擁護派。為了防止反穆斯林、反「歐洲敵人」的仇視思維，挪威總理索爾貝格表示要與穆斯林社區站在一起。

根據《英國廣播公司》報導，一名20歲槍手日前攜帶熱武器，闖入挪威首都奧斯陸郊區的清真寺，雖然他很快就被附近平民制服，並未造成大傷亡，但他的親戚同日傳出被謀殺身亡，警方仍未確定這位槍手就是殺親戚的兇嫌；而無論如何，時逢西方社會前陣子才陸續發生帶有個人恐怖主義色彩的槍擊案，挪威當局依舊謹慎對待。

反穆斯林仇恨有先例

警方在蒐證後發現，這位白人槍手曾在網路發表過含有恐怖主義的發言，包含「極右翼」與「反移民」的新保守派觀點，這讓挪威當局不得不嚴陣以待，因為8年前犯下2起爆炸、槍擊案的殺人魔布列維克就是堅定的新保守派人士，當年他在爆炸案後前往工黨青年營掃射，共計殺害77人，對該國族群間造成嚴重傷痕。

然而，儘管布列維克行為乖張，依照作家貝拉迪著作《英雄：大屠殺、自殺與現代人精神困境》一書指出，他的仇視主張居然在歐洲獲得超過1億人的認同。布列維克的極右翼論點是指，他擔心全球多元文化主義讓歐洲走向伊斯蘭化，伊斯蘭會透過人口戰爭對歐洲變相「殖民」，若不做出激進行動反制，未來會被伊斯蘭以多數統治，這種觀點也被稱為帶有個人恐怖主義的新保守派。

全球都不能置身事外

鑑於前例，據《福斯新聞網》報導，挪威總理索爾貝格擔心這類的仇視主義持續發酵，她12日於推特推文表示，近期是穆斯林與親人一同慶祝開齋節的時刻，在慶祝活動遇到針對性的恐攻並非好事，挪威也將與穆斯林社群站在同一戰線，對抗反穆斯林的仇恨主義。

索爾貝格也提到，極右翼的仇視主義攻擊不只是針對挪威境內的20萬名穆斯林，也不僅僅是族群間的國內事務，更是一項全球得謹慎以對的挑戰，一項從保守主義吹向新保守與仇視的大挑戰。

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