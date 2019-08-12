親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

怕激起仇視屠殺 挪威挺穆斯林社區

2019-08-12 15:10台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

針對挪威日前發生的清真寺槍擊案，挪威總理索爾貝格提到，新保守派的仇視主義不能被激...
針對挪威日前發生的清真寺槍擊案，挪威總理索爾貝格提到，新保守派的仇視主義不能被激起。(photo by Flickr)
分享

針對日前的挪威清真寺槍擊案，被捕槍手於網路發表過「極右翼」、「反移民」言論，警方表示正積極調查，不排除定調為個人恐怖主義行為。挪威其實對極右翼的新保守派思維極為敏感，因為2011年屠殺77人的「挪威殺人魔」布列維克就是上述思維的擁護派。為了防止反穆斯林、反「歐洲敵人」的仇視思維，挪威總理索爾貝格表示要與穆斯林社區站在一起。

根據《英國廣播公司》報導，一名20歲槍手日前攜帶熱武器，闖入挪威首都奧斯陸郊區的清真寺，雖然他很快就被附近平民制服，並未造成大傷亡，但他的親戚同日傳出被謀殺身亡，警方仍未確定這位槍手就是殺親戚的兇嫌；而無論如何，時逢西方社會前陣子才陸續發生帶有個人恐怖主義色彩的槍擊案，挪威當局依舊謹慎對待。

反穆斯林仇恨有先例

警方在蒐證後發現，這位白人槍手曾在網路發表過含有恐怖主義的發言，包含「極右翼」與「反移民」的新保守派觀點，這讓挪威當局不得不嚴陣以待，因為8年前犯下2起爆炸、槍擊案的殺人魔布列維克就是堅定的新保守派人士，當年他在爆炸案後前往工黨青年營掃射，共計殺害77人，對該國族群間造成嚴重傷痕。

然而，儘管布列維克行為乖張，依照作家貝拉迪著作《英雄：大屠殺、自殺與現代人精神困境》一書指出，他的仇視主張居然在歐洲獲得超過1億人的認同。布列維克的極右翼論點是指，他擔心全球多元文化主義讓歐洲走向伊斯蘭化，伊斯蘭會透過人口戰爭對歐洲變相「殖民」，若不做出激進行動反制，未來會被伊斯蘭以多數統治，這種觀點也被稱為帶有個人恐怖主義的新保守派。

全球都不能置身事外

鑑於前例，據《福斯新聞網》報導，挪威總理索爾貝格擔心這類的仇視主義持續發酵，她12日於推特推文表示，近期是穆斯林與親人一同慶祝開齋節的時刻，在慶祝活動遇到針對性的恐攻並非好事，挪威也將與穆斯林社群站在同一戰線，對抗反穆斯林的仇恨主義。

索爾貝格也提到，極右翼的仇視主義攻擊不只是針對挪威境內的20萬名穆斯林，也不僅僅是族群間的國內事務，更是一項全球得謹慎以對的挑戰，一項從保守主義吹向新保守與仇視的大挑戰。

【更多精采內容，詳見

挪威穆斯林恐怖主義

相關新聞

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

17天內5射彈 叫陣美韓軍演 金正恩滿意「新武器」

2019-08-12 14:44

葉門「政變」 南部叛軍奪下臨時首都亞丁

2019-08-12 14:36

YouTube直播莫斯科抗議 俄警告Google

2019-08-12 13:44

YouTube直播莫斯科抗議活動 俄國政府告誡Google自制

2019-08-12 10:14

美國安顧問訪英 促硬對伊朗華為議題

2019-08-12 10:06

中方擬派王岐山出席日皇即位禮 彰顯重視對日關係

2019-08-12 08:57

美拚打造「亞洲版北約」 專家看衰

2019-08-12 01:59

艾格撒清真寺外爆衝突 以警發射震撼彈驅散群眾

2019-08-11 20:30

訪問中國遭拒 德議員：持續關心新疆人權

2019-08-11 20:26

瓜地馬拉總統決選登場 外界聚焦與美國移民協議

2019-08-11 18:31

義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58

美國2020人口普查 台美小姐籲種族欄填台灣人

2019-08-11 15:38

拉達克劃為印度中央直轄區 牽動中印敏感神經

2019-08-11 15:16

俄國創最大抗議潮 民眾要公平選舉

2019-08-11 15:05

斯國民眾求改變 寧要爭議性強人

2019-08-11 14:42

應聯合國要求 利比亞將在宰牲節停戰

2019-08-11 14:42

波多黎各新總督惹議 人民分成三派

2019-08-11 14:40

坦桑尼亞儲油槽爆炸案 盜油惡習是主因

2019-08-11 14:40

義大利10月改選 駁離開歐元區傳言

2019-08-11 14:39

葉門聯軍鬧內訌 各界籲先打叛軍

2019-08-11 14:38

抵禦中國的佛教要塞？印度「拉達克直轄區」邊境爭議

2019-08-11 14:00

2.4萬羅馬尼亞人 政府總部外喊「小偷下台」

2019-08-11 13:33

莫斯科示威8年最大規模 6萬人爭「有選擇權的選舉」

2019-08-11 13:31
看更多

熱門文章

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

2019-08-11 20:05

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-11 17:39

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

被溫馨飼養的「IKEA鯊魚」？日男一口氣養了5尾笑翻網友

2019-08-11 19:46

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

日本提前解禁部分半導體原料管制 日媒曝因為此事

2019-08-11 17:41

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

義領袖要李察吉爾 用私人飛機把難民載回好萊塢

2019-08-11 17:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56

你知道嗎？透過好市多買車 不必討價還價也有好價錢

2019-08-11 23:47

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25

總統級淫媒富豪獄中亡 美瘋傳「被自殺」

2019-08-12 01:54

抵制日貨延燒！日車在韓市占率狂掉 這國進口車撿到槍

2019-08-11 22:09

總統級淫媒富豪獄中上吊亡 「共犯都鬆了一口氣」

2019-08-11 22:37

韓流效應！歐洲絕美小鎮嫌遊客多 沒預約別來

2019-08-12 11:00

專家看貿戰：美股重挫 才能使川普改變路線

2019-08-12 00:47

空姐喝醉行為脫序、昏睡座位 乘客嚇壞幫繫安全帶

2019-08-12 10:50

投資人加快撤離垃圾債與股票基金 上周創今年最大流出

2019-08-11 18:33

星體物質遭吞噬 黑洞旁產生熱風

2019-08-11 18:51

華為內部郵件 任正非：現在要戰勝美國

2019-08-12 00:13

拉皮條好友之死疑點多 川普忙轉推「柯林頓陰謀」貼文

2019-08-11 23:27

艾普斯坦花名冊這樣來的 百人娘子軍專找少女進貢

2019-08-11 17:35

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

影／觀光船巧遇貪玩虎鯨 船長趁機來張自拍

2019-08-11 17:49

美國2020人口普查 台美小姐籲種族欄填台灣人

2019-08-11 15:38

殭屍企業暴增 全球經濟隱憂

2019-08-11 23:50

美拚打造「亞洲版北約」 專家看衰

2019-08-12 01:59

陸客玩黃石公園不走棧道 無視美國法規遭罰

2019-08-11 22:54

觀光客留意！羅馬「西班牙階梯」禁坐吃 違者罰款1萬4

2019-08-11 17:14

全球股市 緊盯三大事

2019-08-11 23:40

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

影／滿車的黃蜂巢 專家分享除巢影片 有密集恐懼症別看

2019-08-11 17:52

北京瞭望／中美博弈…一場最少15年的對抗

2019-08-11 23:41

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

裁員近3萬人 全球投銀今年盛夏很煎熬

2019-08-12 08:32

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

少女淫魔艾普斯坦獄中上吊自殺 解除監控疑點重重

2019-08-11 15:51

超萌罪犯！ 闖宅黑熊見警破牆而出

2019-08-12 08:57

英鎊大跌 中國赴英旅客激增

2019-08-11 22:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top