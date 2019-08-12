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猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

挪威首都奧斯陸（Oslo）一處清真寺10日發生槍擊案，槍手被在場一名65歲的巴基斯坦退役軍官當場制伏，及時阻止更多傷亡，該名退役軍官僅受到輕傷，被外界譽為英雄。

英國獨立報報導，65歲的拉菲克（Mohammad Rafiq）曾任巴基斯坦空軍軍官，已在挪威生活兩年。目擊者稱拉菲克當時擊倒槍手並奪走其手上武器，在扭倒過程中，眼部遭凶嫌手指插入而受傷，手骨也因纏鬥而紅腫不適，槍手隨後被警方逮捕。

據報導，當時槍手身穿頭盔與防彈衣，攜帶兩支疑似霰彈槍和一把手槍闖入，但在開槍後很快就被拉菲克制伏，因此未造成任何傷亡。

拉菲克11日在附近一家酒店外說，「當時我聽到外面傳來槍響，他（槍手）開始朝另外兩人開槍」。他回憶自己如何壓制槍手，並阻止對方繼續射擊，再由另名英雄伊克巴爾（Mohamed Iqbal）重擊槍手頭部。

槍手為21歲的當地人曼斯豪斯（Philip Manshaus），沒有犯罪紀錄，但為一名極端右翼分子，在發起攻擊前數小時曾在網路論壇上發言，聲稱受到紐西蘭基督城、加州波威和德州艾爾帕索槍擊案的啟發。

警方11日對槍手控以「恐怖攻擊未遂」罪名，並在槍手家中發現一名女性屍體，證實是其繼母的17歲女兒，懷疑他先殺死繼妹後，再前往涉事地點開槍，槍手現已被控涉嫌謀殺。

挪威副警長斯卡勞德（Rune Skjold）11日在記者會上讚揚拉菲克和伊克巴爾的勇氣，並補充說：「毫無疑問的，他們的努力阻止了意想不到的後果發生。」

挪威首都奧斯陸10日爆發槍擊案，槍手遭65歲的巴基斯坦退役軍官拉菲克（Moham...
挪威首都奧斯陸10日爆發槍擊案，槍手遭65歲的巴基斯坦退役軍官拉菲克（Mohammad Rafiq）制伏。路透
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