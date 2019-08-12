17天內5射彈 叫陣美韓軍演 金正恩滿意「新武器」

2019-08-12 14:44 世界日報 編譯中心／綜合11日電



美韓聯合軍演11日正式登場，引發北韓強烈不滿，在17天內就進行5次試射，北韓官媒中央通信社（KCNA）11日也公布10日試射的最新畫面，對於新武器的誕生，金正恩表示非常滿意。

北韓官媒證實，金正恩10日親臨咸鏡南道咸興地區指導「新武器」試射，隨後發布6張試射照片。報導中指出，北韓又一次完成「新武器系統的研發工作」，而金正恩在聽取相關報告後，立即下達進行實驗的命令，並在試射後表示對「新武器」感到滿意。

北韓一般於試射武器的隔日，透過官媒發布武器名稱與諸元，但此次只稱金正恩表示「新武器」符合北韓地形與作戰想定，卻未公布其他資訊。

5月來公開的第3種新武器

南韓國防官員表示，北韓於昨天黎明時分，自東北部咸興市（Hamhung）附近發射似乎是兩枚短程彈道飛彈，飛行400公里後落入朝鮮半島與日本之間的海域。

專家分析照片認為可能是戰術地對地彈道飛彈，是北韓自今年5月以來公開的第3種新武器，包括KN-23飛彈、多管火箭，與新型戰術地對地飛彈。這也意味著北韓與美談判的同時，仍致力短程戰術武器的研發。

此外，南韓聯合參謀本部宣布，美韓下半年聯演正式啟動。此次演習旨在驗證南韓收回戰時指揮權所需的「初始作戰能力」（IOC），進而提升防禦態勢。

對此，北韓要求南韓針對演習做出合理解釋，否則雙邊對話難以延續，若以為換個名稱就能蒙混過關，實是錯誤想法。