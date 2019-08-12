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以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

韓聯社報導，南韓決定將把日本踢出信任貿易夥伴「白名單」。

日本政府本月2日在內閣會議表決通過，將南韓從信任出口目的地的「白名單」國家中剔除，自8月28日生效。隨後，南韓政府也考慮將日本踢出信任貿易夥伴名單，以為報復。

南韓欲將日本踢出信任貿易夥伴名單。
南韓欲將日本踢出信任貿易夥伴名單。
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南韓內閣

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