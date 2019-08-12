YouTube直播莫斯科抗議活動 俄國政府告誡Google自制

2019-08-12 10:14 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



路透社報導，本月11日，莫斯科國家通訊監管單位告知Google，希望後者停止在YouTube平台散播「非法集會活動」的影片。

本月10日，數以萬計的俄羅斯群眾聚集抗議，要求莫斯科市的議員應由自由選舉產生，這次抗議是近八年俄國最大型的政治性抗議，而抗議過程也經由不少YouTube頻道現場直播。

俄國聯邦電信、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roscomnadzor）表示，有幕後黑手在購買YouTube廣告，讓影片不斷傳播，意圖散播非法抗議的資訊，影響選舉。監督局也說，俄國官方認為，Google未能回應，即是「干預俄國主權」和「惡意阻撓俄國民主選舉」。假如Google繼續保持無作為，俄國或將採取相應舉措，不過監督局並未告知細節。

五年來，俄國監管人民的法令愈加強硬，要求搜尋引擎刪除特定搜尋結果、要求通訊服務業者分享加密密鑰，且要求社群網站儲存使用者個人資訊以供國家使用。