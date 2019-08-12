YouTube直播莫斯科抗議活動 俄國政府告誡Google自制
路透社報導，本月11日，莫斯科國家通訊監管單位告知Google，希望後者停止在YouTube平台散播「非法集會活動」的影片。
本月10日，數以萬計的俄羅斯群眾聚集抗議，要求莫斯科市的議員應由自由選舉產生，這次抗議是近八年俄國最大型的政治性抗議，而抗議過程也經由不少YouTube頻道現場直播。
俄國聯邦電信、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roscomnadzor）表示，有幕後黑手在購買YouTube廣告，讓影片不斷傳播，意圖散播非法抗議的資訊，影響選舉。監督局也說，俄國官方認為，Google未能回應，即是「干預俄國主權」和「惡意阻撓俄國民主選舉」。假如Google繼續保持無作為，俄國或將採取相應舉措，不過監督局並未告知細節。
五年來，俄國監管人民的法令愈加強硬，要求搜尋引擎刪除特定搜尋結果、要求通訊服務業者分享加密密鑰，且要求社群網站儲存使用者個人資訊以供國家使用。
8月11日，Google的俄國發言人拒絕對此發表回應。由於Google是俄國本土搜尋引擎Yandex的主要競爭對手之一，莫斯科在對Google施壓上早有前科。2018年底，俄國官方以Google並未依其「合法要求」刪除部分搜尋結果而開罰50萬盧布（約新台幣24萬元）。當年稍早，Google刪除了俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在YouTube上的廣告推播，因為俄國官方向Google抱怨，這些影片不應在地方首長競選活動前播放，否則便是違反法律。
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