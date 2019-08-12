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中方擬派王岐山出席日皇即位禮 彰顯重視對日關係

2019-08-12 08:57聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本將於10月22日舉行新天皇德仁「即位禮正殿之儀」，中國大陸擬派國家副主席王岐山代表觀禮。日本媒體分析，中共國家主席習近平派遣其盟友王岐山訪日，展現重視對日關係的姿態。

王岐山訪問日本時，預計將與日本首相安倍晉三會談，討論中日今後擴大合作。6月的日中峰會中，雙方確認兩國關係已從暫時的對立狀態重回正軌，日中作為永遠的鄰國，將加強包含國家領袖在內的相互往來。

產經新聞等分析，習近平透過派遣其盟友王岐山，有意展現重視對日關係的姿態。王岐山訪日如能實現，兩國高層往來的氣氛將變得更加活躍，將可推進12月安倍訪中以及明年春天習近平以國賓身分訪日。

1990年舉行前日皇明仁的即位禮時，中方代表為時任國務院副總理吳學謙。吳學謙當時為中共中央政治局委員，而王岐山曾任中共中央政治局常務委員，被任為級別更高於吳學謙；習近平第一任時，王岐山擔任中央紀律檢查委員會書記，主導反腐運動，為習近平清除政敵，是習近平重要盟友。王岐山曾於2009年擔任副總理時，以中方主席身分出席中日經濟高層對話訪問日本。

即位禮正殿之儀在皇居舉行，將邀請外國元首等約2500人。美國方面預計將由副總統潘斯代表出席觀禮。

王岐山習近平中共

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